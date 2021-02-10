Костенко объяснила, почему вмешалась в дело по алиментам Тарасова

10.02.2021, 16:02, Разное

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Модель Анастасия Костенко рассказала, почему вмешалась в дело мужа об алиментах, которые нужно платить старшей дочери. Она призналась, что в отношении нее была устроена травля в Сети. Молодая мама решила объяснить, как ситуация складывалась на самом деле из первых уст.

В социальной сети Instagram Анастасия Костенко решила ответить на вопросы подписчиков. Один из них спросил, зачем модель судилась за алименты Дмитрия Тарасова, ведь он является ее законным супругом. Обычно Костенко не обсуждает подобные темы, но сейчас решила расставить все точки над «и».

Когда футболист заключил новый контракт, ему назначили другую зарплату. Ранее установленная сумма алиментов уже не вписывалась в бюджет. Звездная семья пыталась решить вопрос мирным путем, но, когда это сделать не получилось, пришлось обращаться в суд.

Модель призвала заметить, что никто не судился с ребенком, просто служителей Фемиды попросили учесть все обстоятельства и принять во внимание наличие еще двух детей. Костенко приобщили к делу, поскольку в рамках одного из заседаний прозвучали суммы, которые относятся к ее доходу. В результате решение было вынесено некорректно.

Весь процесс осуществлялся в рамках закона, его цель – обратить внимание на наличие у Дмитрия Тарасова еще двух дочерей, имеющих право на материальную поддержку отца. От себя Костенко добавила, что футболист одинаково любит всех своих наследниц.