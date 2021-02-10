Ученые из NASA зафиксировали наличие следов взрыва сверхновой в центре нашей галактики

10.02.2021, 16:00, Новости дня

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Некогда в центре нашей галактики взорвалась сверхновая, однако астрофизики, работающие в NASA, только недавно сумели зафиксировать следы данного события, что стало очередным открытием в области изучения космоса.

Как отмечают специалисты по астрофизике, после такого взрыва осталось слишком мало металлов. Белый карлик разлетелся в щепки. До того момента звезда прошла несколько основных этапов эволюции, она была даже ядром более крупного и мощного светила, пока то не выгорело.

Взрыв сверхновой теоретически может привести к образованию черной дыры. Однако в данном случае этого не произошло, поскольку массы материи для такой метаморфозы не хватило. Ученые говорят, что эта звезда вообще вела себя не совсем нормально.