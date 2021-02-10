Телескоп «Хаббл» обнаружил биполярную туманность в форме песочных часов

10.02.2021, 16:00, Новости дня

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Американские ученые сумели рассмотреть далекую туманность M1-63 и сделать снимки при помощи телескопа «Хаббл». Данный космический объект имеет весьма необычную форму. Он очень напоминает песочные часы.

Вероятно, причиной является необычное поведение звезды, расположенной в центре туманности, считают ученые. Она должна выбрасывать во внешнее пространство огромное количество материи. Именно так может сформироваться необычная форма.

Вокруг центрального светила расположено множество мелких звезд, гравитация у которых значительно меньше, что не позволяет быстро привести в порядок распыленное в космосе вещество. Поэтому у туманности сохраняется столь необычный вид, поясняют эксперты.