Украина присоединилась к процессу верификации аудиозаписи об умышленном уничтожении самолета МАУ в Тегеране – МИД

10.02.2021, 15:56, Новости дня

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Украина присоединилась к процессу установления идентичности аудиозаписи, на которой, как сообщали СМИ, может быть разговор министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа о катастрофе самолета рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”.

Об этом замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил в комментарии Общественному 10 февраля.

Телеканал CBC News, ссылаясь на информированные источники, сообщил сегодня, что Канада изучает запись, на которой якобы Зариф говорит на языке фарси о “тысяче возможностей” объяснить сбивание рейса PS752, включая преднамеренное нападение с участием двух или трех секретных агентов.

“Сегодня СМИ опубликовали запись разговора при вероятном участии министра иностранных дел Ирана Зарифа. С самого утра нами проведена серия телефонных разговоров с представителями органов предварительного расследования и прокуратуры Украины, которые находятся на контакте с нашими иностранными коллегами и будут координировать усилия исследования с целью установления его подлинности”, – сказал Енин.

Он отметил, что через несколько недель органы по безопасности авиации Украины выскажут свои комментарии по исследованию проекту технического отчета, после чего Иран подаст его на рассмотрение в Международную организацию гражданской авиации.

“Также продолжается и трек уголовного расследования. Именно оно должно расставить точки над “і” относительно того, кто и при каких обстоятельствах сбил самолет. Украина вместе с Канадой, Великобританией, Швецией и Афганистаном, которые являются членами совместной координационной группы, не допустят, чтобы эта трагедия забылась”, – добавил замминистра.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

23 июля Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

23 августа Организация гражданской авиации Ирана обнародовала серию данных, полученных с бортового диктофона и регистратора полетных данных самолета МАУ. Согласно записям, экипаж знал о нештатной ситуации и пытался контролировать самолет до последнего.

Иран заявлял, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави уточнил, что решение этого вопроса “займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения”, а глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании.

8 декабря Енин сообщил, что Иран отозвал предложение о выплате компенсаций семьям погибших в катастрофе.

В конце декабря иранские СМИ сообщили, что власти страны готовы выплатить $150 тыс. каждой семье погибших во время крушения. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это заявление было обнародовано только в СМИ и украинская сторона никаких официальных подтверждений со стороны Ирана не получала.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в декабре Иран передал Украине планшет, обнаруженный на месте катастрофы.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана покрывают виновных в крушении самолета “Международных авиалиний Украины” в январе 2020 года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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