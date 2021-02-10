Топ-10 самых богатых людей в мире в 2021 году

10.02.2021, 15:56, Новости дня

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10. Стивен БАЛМЕР, 64 года, США, состояние $87,7 млрд

Фото: ЕРА

Американец Стивен Энтони Балмер с января 2000-го больше 14 лет подряд был генеральным директором транснациональной корпорации Microsoft, специализирующейся на создании компьютерных программ. Он стал первым в мире миллиардером, обязанным своим состоянием работодателю, а не собственному бизнесу или богатому наследству. Предки Балмера по материнской линии родом из Беларуси, а сам он дважды посещал Украину – в 2008-м и 2010-м.

Будущий миллиардер пришел в Microsoft в начале 1980-х по приглашению одного из основателей компании Билла Гейтса, с которым познакомился во время учебы в Гарвардском университете. Балмер руководил разработкой первых версий операционных систем MS-DOS и Windows. После ухода из компании в 2014 году он купил баскетбольный клуб Los Angeles Clippers за $2 млрд.

О стиле руководства Балмера в открытых источниках противоречивые сведения. Журнал Forbes дважды включал его в рейтинг худших руководителей года. Бывшего гендиректора обвиняли в том, что он упустил рынки новых потребительских технологий – например, смартфонов и планшетов, – которые в итоге занял конкурент Microsoft компания Apple. В 2013-м Forbes писал, что за время руководства Балмера курс акций Microsoft упал на 36%.

Несмотря на это, по данным Bloomberg, только за последние почти полтора месяца Балмер прибавил к своему состоянию почти $7,26 млрд.

9. Уоррен БАФФЕТ, 90 лет, США, состояние $91 млрд

Фото: ЕРА

Один из самых известных и крупных инвесторов в мире Уоррен Баффет заработал свое состояние с нуля, играя на бирже. Первую инвестицию он сделал в 11 лет, когда вместе со своей сестрой купил три акции одной компании по $38,25 за штуку. Сначала стоимость акций опустилась до $27, потом поднялась до $40 и маленький Баффетт продал их, чтобы получить прибыль в $5 за вычетом комиссии.

Описывая этот случай из детства Баффет вспоминал, что через несколько лет цена акции поднялась до $202 и если бы он подождал, то заработал бы около $500. Первый опыт научил будущего миллиардера тому, что инвестор должен быть терпеливым и не паниковать, если цены падают, и не продавать ради краткосрочной выгоды. С тех пор Баффетт придерживается стратегии долгосрочного инвестирования: средний срок владения акцией составляет примерно 10 лет.

Баффет известен не только как один из самых успешных инвесторов в мире, но и как один из крупнейших благотворителей в истории человечества. Летом 2010 года он объявил о безвозмездной передаче 85% своего состояния – почти $31 млрд – благотворительному фонду Билла и Мелинды Гейтс. Это самое крупное благотворительное пожертвование в мире.

Раз в год Баффетт завтракает с человеком, который выиграл это право на аукционе. В 2007-м завтрак с миллиардером обошелся победителю в $600 тыс., в 2008-м сумма выросла до $2,11 млн, а в 2019-м – до $4,6 млн, писала The Wall Street Journal. Собранные средства передаются на благотворительные цели.

За январь–февраль текущего года Баффет прибавил к своему состоянию около $3,35 млрд.

8. Чжун ШАНЬШАНЬ, 66 лет, Китай, состояние $91,7 млрд

Фото: nongfuspring.com

Единственный китаец в первой десятке мировых миллиардеров и самый богатый человек Азии Чжун Шаньшань ведет затворнический образ жизни, редко появляется на публике и практически не общается со СМИ. В первую десятку мировых миллиардеров он ворвался за год. Еще в начале 2020-го у Шаньшань было всего $7 млрд личного капитала, а в начале 2021-го – уже под $80 млрд.

По информации французской газеты Le Monde, в ранней юности миллиардер работал строителем, репортером, выращивал грибы и продавал занавески, а позже занялся бизнесом.

В 2020 году состоятельный китаец вывел на фондовый рынок две свои компании – по производству бутилированной воды Nongfu Spring и по производству вакцины от гепатита и тестов на выявление COVID-19 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise. Обе компании и пренесли своему владельцу стремительный рост состояния.

Образ жизни Шаньшань разительно отличается от привычек его коллег по рейтингу миллардеров. Он живет в небольшом по меркам Китая городе Ханчжоу в скромной квартире на берегу озера. Соотечественники называют Чжуна волком-одиночкой за его затворнический образ жизни.

За полтора месяца текущего года он пополнил свое состояние на $13,5 млрд.

7. Сергей БРИН, 47 лет, США, состояние $92,6 млрд

Фото: James Duncan Davidson/O’Reilly Media, Inc.

Американский ученый, выходец из Советского Союза, исследователь интернет-технологий, разработчик и один из основателей крупнейший поисковой системы Google. Будущий миллиардер эмигрировал вместе с семьей из СССР в США в 1979 году в шестилетнем возрасте. Он изучал математику и информатику, окончил Мэрилендский и Стэнфордский университеты.

Основным источником доходов Брина является компания Google, которую он создал вместе со своим другом и коллегой по университету Ларри Пейджем в 1998 году. Спустя шесть лет, в 2004-м, имена основателей этой поисковой системы с состоянием в $4 млрд впервые появились в списке миллиардеров журнала Forbes.

Летом 1990 года тогда 16-летний Сергей вместе с отцом приехали на две недели в Советский Союз. Уже через несколько дней после приезда Брин поблагодарил отца за то, что тот увез его из России. Летом 2002 года в интервью калифорнийскому журналу Red Herring он сказал: “Россия – это Нигерия в снегу. Вам действительно нравится идея, что шайка бандитов будет контролировать поставки всей мировой энергии?”.

С начала 2021 года Брин пополнил свое состояния на $12,8 млрд.

6. Ларри ПЕЙДЖ, 47 лет, США, состояние $95,8 млрд

Скриншот: TED / YouTube

Вместе со своим сокурсником по вузу и лучшим другом Лоуренс Эдвард Пейдж является разработчиком и сооснователем Google. Кроме того, именно он изобрел PageRank – самый известный метод вычисления условного веса интернет-страницы путем подсчета важности ссылок на нее.

В 2004 году Пейдж стал лауреатом премии Маркони – аналога Нобелевской премии для специалистов в области информационных технологий.

Миллиардер не раз вспоминал, что все детство провел в родительском доме среди разбросанных повсюду компьютеров, научных и технических журналов. “Я помню, как много времени проводил над книгами и журналами”, – написал он в 2013 году в своем послании основателя Google.

Пейдж является инвестором компании Илона Маска Tesla Motors. Он активно инвестирует в технологии использования возобновляемых источников энергии, а также интересуется, как передовые цифровые технологии могут помочь человечеству обеспечить свои потребности, сократив при этом рабочую неделю.

С начала 2021 года Пейдж уже заработал $13,4 млрд.

5. Марк ЦУКЕРБЕРГ, 36 лет, США, состояние $102 млрд

Фото: Mark Zuckerberg / Facebook

Один из самых молодых миллиардеров, один из создателей социальной сети Facebook и руководитель одноименной компании Марк Цукерберг родился в многодетной семье стоматолога и психиатра. Он был вторым из четверых детей и единственным мальчиком. Предки известного американца родом из Германии, Австрии и Польши.

Программированием Цукерберг увлекся в школьные годы, но поступил на факультет психологии Гарвардского университета. Паралелльно с учебой в вузе посещал компьютерные курсы. В 2004 году вместе с соседями по комнате в студенческом общежитии – Эдуардом Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом – Цукерберг приступил к созданию Facebook. Высшее образование так и не завершил, а сосредоточился на развитии социальной сети, популярность которой росла в геометрической прогрессии.

В 2010 году журнал Time назвал Цукерберга человеком года. На данный момент Facebook входит в десятку самых посещаемых сайтов в мире. У социальной сети свыше 2,5 млрд активных пользователей ежемесячно. Тем не менее доверие к компании и ее руководителю было серьезно подорвано скандалом с Cambridge Analytica. В начале 2018-го американские власти установили, что Facebook неоднократно использовал настройки, позволявшие передавать личную информацию пользователей без их ведома сторонним приложениям.

Самым резонансным случаем стало попадание данных о 87 млн пользователей в компанию Cambridge Analytica, которая пыталась моделировать предпочтения аудитории соцсети, показывая ей релевантную политическую рекламу. После расследования на Facebook наложили рекордный штраф в $5 млрд за утечку данных клиентов, а сама компания к концу марта 2018-го потеряла в капитализации $134 млрд.

За полтора месяца текущего года уже потерял $1,34 млрд своего состояния.

4. Бернар АРНО, 71 год, Франция, состояние $116 млрд

Фото: Jérémy Barande / Ecole polytechnique Université Paris-Saclay

Единственный француз в первой десятке мировых богачей Бернар Арно с конца 1980-х возглавляет Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) – транснациональную компанию, производящую предметы роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain и другими. Арно потомственный бизнесмен, стартовал с руководства небольшой семейной строительной фирмой, которую в свое время продал, не поставив в известность отца, основавшего фирму.

Арно несколько лет учился в США, где изучал бизнес-приемы и методы слияния и поглощения компаний корпорациями. В середине 1980-х он увлекся миром моды и загорелся идеей создать компанию, которая бы стала мировым лидером по производству и продаже предметов роскоши. Уже к началу 1990-х оброт возглавляемой Арно компании LVMH достиг $5 млрд, а рыночная капитализация — $10 млрд. К концу 2019-го эти показатели выросли на порядок.

Арно зарекомендовал себя как жесткий целеустремленный бизнесмен, который не просто воскрешает известные бренды, но делает их прибыльными. В одном из интервью он так и заявил: “Гарантирую бессмертие купленных мною брендов”. Помимо выше перечисленных компаний, сегодня под контролем Арно находятся следующие модные бренды: Berluti, Guerlain, Celine, Givenchy, Kenzo, Loewe, Fred, Tag Heuer и другие.

В этом году Арно уже заработал $2,06 млрд.

3. Билл ГЕЙТС, 65 лет, США, состояние $136 млрд

Фото: gatesnotes.com

Американский программист, предприниматель и филантроп, соучредитель компании Microsoft Уильям Генри Гейтс III долгое время был самым богатым человеком планеты. Последние несколько лет он утратил первые позиции, но остается в десятке мировых миллиардеров.

Единственный рейтинг, где позиции предпринимателя до сих пор не пошатнулись, связан с благотворительностью. Гейтс является рекордсменом по объему средств, переданных на гуманитарные цели. По состоянию на конец 2016 года он пожертвовал на благотворительные цели более $31 млрд. В 2010-м Гейтс выступил с предложением ко всем миллиардерам о передаче половины своих состояний на благотворительную деятельность. На данный момент к инициативе создателя Microsoft присоединились несколько десятков состоятельных людей.

Гейтс увлекался программированием с детства, уже в 13 лет он написал свою первую компьютерную программу – игру “Крестики-нолики”. В восьмом классе на занятиях по программированию он познакомился с Полом Алленом, совместно с которым позже, в середине 1970-х, и создал Microsoft.

Вспоминая те времена, Гейтс говорил: “Я помешался на компьютерах. Пропускал физкультуру. Сидел в компьютерном классе до ночи. Программировал по выходным. Каждую неделю мы проводили там по 20–30 часов. Был период, когда нам запретили работать, потому что мы с Полом Алленом украли пароли и взломали систему. Я остался без компьютера на целое лето. Тогда мне было 15–16 лет”.

Около 10 лет назад Гейтс отошел от активного руководства Microsoft и полностью сосредоточился на своем благотворительном фонде. Он активно жертвует крупные суммы на борьбу с болезнями по всему свету и улучшение образования в Соединенных Штатах.

С начала года к состоянию Гейтса прибавилось почти $4,57 млрд.

2. Джефф БЕЗОС, 57 лет, США, состояние $193 млрд

Фото: Steve Jurvetson / Flickr

Американский бизнесмен, глава интернет-гиганта электронной коммерции – компании Amazon, владелец аэрокосмической компании Blue Origin и издательского дома The Washington Post Джеффри Престон Безос возглавил рейтинг самых богатых людей в мире в 2017 году, тогда его состояние насчитывало $90,5 млрд. За последние четыре года он несколько раз терял пальму первенства, но не покидал пятерку мировых миллиардеров.

В 1999 году журнал Time признал Безоса человеком года. В конце августа 2020 года состояние Безоса оценивалось в $204,6 млрд, что сделало его, по оценкам Forbes, первым человеком в современной истории, чье состояние превысило $200 млрд.

Внушительное состояние Безосу принес основанный им в 1994 году популярный интернет-магазин Amazon. Сайт стартовал как книжный онлайн-магазин и расширился до продажи большого ассортимента продуктов и сервисов, включая видео- и аудиотрансляции. Согласно официальному биржевому листингу, к концу 2020 года ему принадлежало около 53,5 млн акции компании, то есть около 10% всех акций Amazon.

С начала 2021 года Безос заработал еще $2,68 млрд.

1. Илон МАСК, 49 лет, США, состояние $202 млрд

Илон Маск с младшим сыном. Фото: Elon Musk / Twitter

Предприниматель, инженер, изобретатель и миллиардер Илон Рив Маск к 49 годам стал не только самым богатым, но и самым известным человеком на планете. Прославился Маск благодаря сервису для персональных денежных переводов PayPal, созданию электромобиля Tesla и запуску частных космических полетов в рамках компании SpaceX. В 2018-м за выдающиеся заслуги перед наукой он был удостоен членства Лондонского королевского общества.

Маск родился и вырос в ЮАР в семье инженера и модели. Предки Маска по материнской линии были из швейцарских немцев. Они ммигрировали из Европы в Нью-Йорк в XVIII во время войны за независимость США. В 10 лет у будущего миллиардера появился свой компьютер, а в 12 лет он уже продал за $500 свою первую программу – видеоигру Blastar.

По данным Bloomberg, состояние Маска только за последний год выросло почти на $165 млрд. Это самое стремительное обогащение человека в истории. Причина столь резко взлета – подорожание акций Tesla на 743% в прошлом году. С момента первичного размещения акций в 2010 году они выросли более чем на 23 900%.

За почти полтора месяца с начала 2021 года Маск заработал еще $32,7 млрд.

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