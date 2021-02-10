 

Притула: Говорят вроде мне надоело, я наигрался и решил уйти из политики. Не дождетесь!

10.02.2021, 15:56, Новости дня
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Шоумен и депутат партии “Голос” Сергей Притула в своем Facebook опроверг информацию, что он якобы решил уйти из политики.

“Вчера и сегодня заметил достаточно пристальное внимание к своей персоне со стороны ряда масс медиа, лидеров общественного мнения и людей из категории “я у мамы политолог”. Суть этих информационных потоков сводится к тому, что вроде Притуле надоело, он наигрался и решил уйти из политики. Котики, во-первых, не дождетесь!” – заявил он.

Шоумен подчеркнул, что в прошлом году принял серьезное решение уйти в политику и с тех пор для него ничего не изменилось.

“Мои планы остаются стабильными, с амбициями все в порядке, с визией так же”,– добавил он.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/464785601365603/

8 февраля стало известно, что Притула больше не является заместителем главы партии “Голос”. Такое решение было принято 29 января на съезде партии, где полностью обновили состав политсовета и приняли ряд технических решений.

Депутат из фракции “Голос” в Верховной Раде Ярослав Юрчишин разъяснил, что Притула не входит в руководство партии “Голос”, но продолжает с ней сотрудничать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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