Адвокат Трампа: Импичмент приведет к разрыву США на части

10.02.2021, 15:40, Разное

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Адвокат бизнесмена заявил, что процесс приведет к разрыву страны на части, как это произошло во время Гражданской войны в 1861-1865. По его словам, импичмент является попыткой лишить избирательного права 74 миллионов граждан, которые проголосовали за Дональда Трампа на прошедших выборах.

В ходе выступления в Конгрессе Дэвид Шон отметил, что процедура “вскроет новые раны по всей Америке”. Также правозащитник жестко прошелся по обвинителям из палаты представителей, которые якобы прикрываются желанием единства, передает газета New York Post.

14 января Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов опубликовала резолюцию об импичменте Дональду Трампу после массовых беспорядков в Вашингтоне. 6 января сторонники республиканца ворвались в Капитолий, где утверждались итоги выборов. В результате пять человек погибли.

Ранее “Дни.ру” написали, что Дональд Трамп недавно вновь стал объединять вокруг себя республиканцев и намерен заняться активной политической деятельностью. В окружении экс-президента сообщили, что импичмент был ему на руку. Теперь бизнесмен может расправиться со всеми, кто был к нему не лоялен.

Напомним, выборы главы США состоялись 3 ноября 2020 года. Подсчет голосов длился несколько недель и сопровождался громкими скандалами. Дональд Трамп сообщил о наличии многочисленных случаев мошенничества со стороны демократов и пообещал провести собственное расследование.