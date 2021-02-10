 

“Суровая реальность”: Песков о добавленной смертности от коронавируса

10.02.2021, 15:40, Разное
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По словам представителя Кремля, число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом возросло не только в России, но и в других странах мира в 2020 году. Дмитрий Песков также отметил, что уровень добавленной смертности выше допустимого.

Пресс-секретарь Владимира Путина назвал происходящее “суровой реальностью пандемии”. При этом он заявил, что система здравоохранения России, имея высокий потенциал, сработала эффективно. Она доказала свою надежность, отметил Песков.

Ситуацию с уровнем смертности в России также комментировала вице-премьер Татьяна Голикова. Она поделилась предварительными данными Росстата, согласно которым число летальных исходов в стране увеличилось на 17,9% по сравнению с 2019 годом.

За все время в России было выявлено свыше четырех миллионов случаев заражения коронавирусом, среди них с выздоровлением – более 3,5 миллиона. Скончались от ковида 78 134 человека.

Массовая вакцинация от коронавируса в стране продолжается. В конце января центр имени Гамалеи сообщил, что препаратом “Спутник V” было привито более двух миллионов россиян.



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