Лекарство от астмы может существенно снижать риск госпитализации при COVID-19

10.02.2021, 15:38, Разное

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В октябре ученые системы здравоохранения Бостона опубликовали результаты исследования, в котором сравнили данные 562 пациентов с COVID-19, у которых диагностирована астма, и 2686 пациентов того же возраста без астмы. Обе исследуемые группы нуждались в госпитализации с одинаковой частотой (в больницу попадали от 18% до 21% пациентов), а потребность в искусственной вентиляции легких в группе астматиков была немного ниже: 3% против 4%.

Самым удивительным открытием было то, что вероятность смертности у астматиков была на 70% ниже, чем у пациентов без этого заболевания. Ни один из 44 госпитализированных пациентов с тяжелой астмой не умер от COVID-10. Другой недавний обзор 15 исследований из разных стран, не выявил повышенного риска тяжелого течения и смертности среди астматиков с коронавирусом. Ученые предположили, что ингаляционные кортикостероиды, применяемые для лечения астмы, могут иметь некоторый защитный эффект.

Эта гипотеза легла в основу исследования STOIC, которое провели ученые Оксфордского Университета (University of Oxford). В нем приняли участие 146 пациентов с подтвержденным COVID-19. Половина добровольцев принимала дважды в день 800 мкг будесонида – ингаляционного глюкокортикоида, который применяется при астме и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Контрольная группа пациентов получала стандартное лечение.

Анализ по результатам 28 дней наблюдений показал, что будесонид на 90% снижает потребность в неотложной помощи и госпитализации. У добровольцев, которые использовали ингалятор дважды в день, значительно быстрее исчезли симптомы COVID-19 по сравнению с контрольной группой.

Авторы исследования сочли эти результаты очень многообещающими и намерены проверить их на более крупных когортах пациентов.

«Во всем мире стартовали программы массовой вакцинации, но мы не знаем, сколько потребуется времени для их реализации. Меня очень воодушевляет, что относительно безопасное, широко доступное и хорошо изученное лекарство может снизить риск осложнений и помочь миллиардам людей, не имеющим доступа к медицинской помощи в стационаре», – сообщила главный автор исследования, профессор Мона Бафадхель (Mona Bafadhel).