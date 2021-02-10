Бахрейн зарегистрировал вакцину «Спутник V»

10.02.2021, 15:34, Новости дня

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Королевство Бахрейн стало 24-й страной, одобрившей применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства», – говорится в сообщении фонда, передает РИА «Новости».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что принятое решение позволит защитить население Бахрейна благодаря безопасной и эффективной вакцине. «Объединение усилий является ключом к победе над пандемией. Мы готовы помочь нашим партнерам и предоставить вакцину против коронавируса, которая является одной из лучших в мире», – сообщил Дмитриев.

Ранее в среду о принятом решении сообщило Бахрейнское государственное агентство новостей, по данным которого, Бахрейн одобрил применение «Спутник V» в экстренных случаях наряду с вакциной американской компании Pfizer.

Применение вакцины «Спутник V» также одобрено более чем в 20 странах: России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме и Монголии.

Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов РФ со времен СССР. Кроме того, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.