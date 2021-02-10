На Украине начато расследование о закупках китайской вакцины от COVID-19

10.02.2021, 15:34, Новости дня

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Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможные закупки минздравом китайской вакцины от коронавируса Sinovac Biotech по завышенной цене, сообщил Совет общественного контроля при бюро.

По данным совета, 3 февраля НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 долларов за дозу при помощи частной фирмы-посредника. При этом изначально госпредприятие «Медицинские закупки» начинало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около 3 долларов за дозу, сообщается на сайте Совета.

«Обнародована цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%», – сказано в сообщении.

Расследование начато по заявлению Совета общественного контроля при бюро и проводится по статье «Злоупотребление властью или служебным положением». За данное нарушение виновным может грозить лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, что враньем о «Спутнике V» Зеленский наказал себя и украинцев, в то время как российская вакцина преодолела недоверие Запада.