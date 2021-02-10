 

В РКЦ «Прогресс» приостановили работы по проектированию сверхтяжелой ракеты

10.02.2021, 15:34, Новости дня
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Проектирование ракеты сверхтяжелого класса приостановлено, сообщил генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов.

Баранов заявил, что «здесь ситуация достаточно сложная». По его словам, «с одной стороны, Академия наук действительно дала свои рекомендации, с другой стороны, у РКЦ «Прогресс» есть государственный контракт на технический проект по этой ракете», передает ТАСС.

Однако «возможна коррекция ее (ракеты) технического облика, поэтому сейчас этот вопрос еще до конца не решен», в связи с этим «работа поставлена на паузу».

При этом руководитель предприятия полагает, что решение о возобновлении работы может быть принято через несколько месяцев, возможно, до середины 2021 года.

Ранее совет РАН по космосу рекомендовал руководству Академии наук и Роскосмосу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину по вопросу переноса сроков создания ракетного комплекса сверхтяжелого класса.

В решении сказано, что в проекте должны быть проработаны наиболее прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.

Напомним, разрабатываемая в РФ сверхтяжелая ракета-носитель получила название «Енисей», ее первый запуск планируется совершить в 2028 году.

Грузоподъемность первого варианта ракеты должна составить, по данным Роскосмоса, до 103 тонн на низкую околоземную орбиту. Ракету также планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов на поверхность естественного спутника Земли.



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