Мнение: Это – не “высокие цены”?!

10.02.2021, 15:27, Разное

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Один умный человек с ником “мистер Ефф” написал на “Зене” страшную вещь после сравнения цен в супермаркетах “Мейер” и “Эссен”, оказавшихся почти одинаковыми (только в Лучшей В Мире Стране они чуть выше американских, как всегда): “И это при том, что средняя зарплата у наших заклятых “партнёров” примерно в 15 раз превышает российскую”. И я вспомнил, как Свидетели Великой России всегда в таких ситуациях начинают вопить, что вот, мол, ля-ля-ля, зато там цены на ЖКХ и медицину офигеть какие высокие! И мне вдруг захотелось им задать один вопрос – а в России что же, не высокие? Когда бабка получает какие-нибудь жалкие восемь тысяч и встаёт перед выбором, оплатить услуги ЖКХ, купить лекарство или еду, – это же совсем другое, верно, и ни разу уже таки не “высокие”? Или когда у неё машина дров при такой пенсии стоит пять тысяч, это тоже ни разу не “высокие”? Нет, я, конечно, понимаю, что вам деньги не пахнут, которые вам платят за возвышение Великой России и очернение заграницы, но но перед собой вам тоже, что ли, таки не стыдно? Может, самим себе-то хоть уже хватит врать, что лишь только это ТАМ “высокие”?!

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