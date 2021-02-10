В Японии планируют запустить на орбиту буддийский храм

10.02.2021, 15:41, Разное

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В 2023 году в Японии планируют запустить на околоземную орбиту первый в истории буддийский храм.

Цель данного проекта – защитить Вселенную. Корпорация по исследованию спутников «Terra Space» займется созданием святилища и его доставкой на околоземную орбиту.

Буддийские монахи из храма Дайгодзи (Киото) договорились с инженерами компании-разработчика о реализации столь необычного проекта. Храм Дайгодзи был построен еще в 874 году, и до сих пор привлекает к себе огромное количество людей.

Теперь буддийские монахи решили расширить сферу влияния Всемирного наследия ЮНЕСКО и возвести небольшой храм на спутнике, который будет курсировать на околоземной орбите.

Внутри святилища будут храниться различные священные буддийские реликвии, включая статую небесного Будды. Согласно задумке создателей, храм будет совершать один оборот вокруг Земли за 90 минут.

Монахи также рассказали о главном предназначении святилища. По их словам, оно должно обеспечить защиту и поддержание мира во Вселенной. В космическом храме будут проводиться регулярные службы в поддержку мира, а со временем со спутника начнут транслировать изображение.