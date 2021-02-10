Старшая дочь Коби Брайанта подписала контракт с модельным агентством

10.02.2021, 15:18, Разное

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Дочь пятикратного чемпиона NBA Коби Брайанта, трагически погибшего в прошлом году, Наталия, решила попробовать себя в роли модели, и ее старт можно назвать более чем успешным. 18-летняя девушка подписала контракт с модельным агентством IMG Models, которое представляет знаменитостей первой величины, включая Джиджи и Беллу Хадид, Тайру Бэнкс, Хайди Клум, Хейли Бибер, Миранду Керр, Лару Стоун, Барбару Палвин и многих других.

Наталия Брайант Я интересовалась модой с самого детства. Я люблю эту индустрию, сколько себя помню, всегда мечтала стать моделью. Мне есть чему поучиться, но я чувствую, что это прекрасная возможность для меня развиваться и творчески выражать себя,— приводит цитату Наталии IMG на своей странице в Instagram, снабдив пост черно-белой фотографией девушки. У Наталии, к слову, есть две младшие сестры, Бьянка и Капри, которые, быть может, также захотят пойти по ее стопам.

Наталия Брайант

Напомним, Коби Брайант и его дочь Джианна погибли вместе с еще несколькими пассажирами утром 26 января 2020 года в результате крушения вертолета. Одной из причин катастрофы могла стать плохая видимость. В этот день в районе, где произошла трагедия, наблюдался сильный туман, который мог осложнить работу пилота. Относительная влажность составляла 100%. Сообщается, что вертолет – частное судно (принадлежал Брайанту) – вылетел из округа Ориндж в Калифорнии и направлялся в город Таузанд-Окс. Он сделал десять кругов над городом Глендейл за 15 минут, после чего врезался в склон холма.

Коби Брайант с семьей