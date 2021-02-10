 

Сергей Соседов назвал Марию Максакову «предательницей» за негативные слова о России

10.02.2021, 15:08, Разное
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Сергей Соседов прокомментировал высказывание Марии Максаковой относительно России. Музыкальный эксперт назвал «предательницей» оперную певицу, которая в последнее время стала частой гостьей на всевозможных шоу.
Сергей Соседов дал интервью одному из изданий, в нем музыкальный эксперт затронул и тему отечественных телешоу. Как оказалось, эксперта возмущает количество эфиров, на которые национальные каналы приглашают Марию Максакову. Оперную диву Соседов назвал «предательницей за ее критические высказывания.

По мнению критика, с Максаковой следует «три шкуры содрать». Причиной такой оценки стали негативные слова певицы о России. Вернувшись из Украины после убийства ее супруга, она чувствует себя вольготно на любой ТВ-программе. Так быть не должно, уверен Соседов, ведь еще будучи в Киеве артистка всячески ругала российские власти.

Теперь же она пытается изображать себя в этой ситуации жертвой каких-то обстоятельств. Между тем ее вокальные данные вызывают у специалиста по музыке сомнения, Соседов назвал певческое мастерство Максаковой уровнем обычного музучилища. Эксперт удивляется, почему оперная звезда до сих пор не принесла извинения российскому народу за вылитую на страну грязь.

Дал свою оценку Сергей Соседов и интеллекту Максаковой, сочтя его невысоким. По мнению музыкального критика, как пишет «Слово и дело», она всего лишь «пронырливая и ушлая». При этом таланта своей матери, выдающейся дивы Людмилы Максаковой, нынешняя звезда телешоу не унаследовала.

Источник: slovodel.com



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