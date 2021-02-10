Появились данные о конструкции, цене и дате выхода iPhone, похожего на Samsung Galaxy Z Flip

10.02.2021, 15:08, Разное

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В Сети появились подробности о новом iPhone, похожем на Samsung Galaxy Z Flip. Кроме конструкции и цены смартфона опубликована также дата его выхода.

Мобильные устройства с гибкими дисплеями выпустили уже многие производители, однако американская Apple до сих пор не решилась на подобный форм-фактор. Сейчас появились данные о разработке американским IT-гигантом смартфона, напоминающей по виду Samsung Galaxy Z Flip. Инсайд-блогеры сообщают о подготовке «яблочной» компанией специального стекла для защиты складывающегося дисплея.

Высокий уровень прочности поможет избежать повреждений и деформации экрана. По данным авторитетного сетевого информатора Джона Проссера, Apple не сможет вывести на рынок устройство с подобной конструкцией уже в ближайшее время. Скорее всего, учитывая степень развития проекта, аппарат будет готов не ранее, чем через 2-3 года.

Корпус и форма нового iPhone корпорация из Купертино позаимствует от Galaxy Z Flip своего вечного конкурента Samsung. На данный момент специалистам Apple еще нужно улучшить целый ряд технологий, связанных со сгибающимися дисплейными панелями. Специальное защитное покрытие поможет увеличить количество циклов раскладывания корпуса без вреда для экрана.

Утонченное химическим путем керамическое стекло усиленной прочности при сгибании не будет ломаться. Кроме того, на нем невозможно появление складок и неровностей даже после многократного сгибания. Стоимость грядущей новинки исходит из цены комплектующих, так, OLED-дисплей для гибкого iPhone предоставит Samsung по 1500 долларов за единицу.

Источник: www.ixbt.com