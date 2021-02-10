Наташа Королева рассказала о влиянии Аллы Пугачевой на ее развод с Игорем Николаевым

10.02.2021, 15:08, Разное

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Наташа Королева раскрыла некоторые подробности своего развода с Игорем Николаевым. Оказалось, расставание певицы и композитора было результатом влияния Аллы Пугачевой, за что артистка до сих пор благодарна.

Наталья Порывай, более известная как Наташа Королева, начала свою карьеру в далеких 1990-х годах, песни начинающей певице писал Игорь Николаев. Маститый композитор и продюсер не только сочинял репертуар для юной звезды, но и стал ее мужем. Популярности Королевой могла позавидовать любая певица того времени, а ее хиты звучали отовсюду. Однако спустя девять лет в 2001 году пара, известная по одноименной песне как «дельфин и русалка» российской сцены, рассталась. Многие до сих пор спорят о причинах развода Королевой и Николаева, как оказалось, существенную роль в этом сыграла Алла Пугачева.

Спустя почти два десятилетия Наталья Королева раскрыла некоторые секреты своей карьеры. Замуж за Игоря Николаева, кумира миллионов в СССР, а затем и в СНГ, она вышла в совсем юном возрасте. Познакомились они, когда Королевой было только 16 лет, а уже через два года пара заключила брак. Поначалу молодой девушке все казалось романтичным и сказочным, однако спустя годы поняла, что ей трудно терпеть сложный характер супруга.

Игорь Николаев писал песни для многих самых больших звезд эстрады. В их числе была и Примадонна, воспринимающая композитора, как сына. Она же и поддержала Наташу Королеву в ее желании расстаться с мужем. При этом Алла Пугачева пыталась всячески защищать своего фаворита. Но именно от нее Королева услышала такие нужные на тот момент слова, придавшие сил для новой жизни. При этом как развод, так и раздел нажитого в браке имущества, прошли без конфликтов. Как истинный мужчина, Николаев даже любезно оставил за экс-возлюбленной право исполнения написанного им репертуара.

Источник: www.mk.ru