 

“Холостяк?”, “Изнасилованный”, “Как вас не ревнует жена? Вы же с голыми телками обжимаетесь на сцене!”. Оголенный Тарзан позировал с розой

10.02.2021, 15:02, Новости дня
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50-летний российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) вечером 9 февраля поделился в Instagram фото, на котором запечатлен голым до пояса с розой в руках..

“С днем стриптиза вас всех, господа! А дамам – розы!” – написал он вечером 9 февраля.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

“С праздником, любимый!” – отреагировала его жена, певица Наташа Королева.

Подписчики Тарзана также прокомментировали его снимок.

“Холостяк?” – спросил gavrilenkovserge, сравнив стриптизера с образами главного героя проекта “Холостяк”, который дарит розу каждой понравившейся девушке в финале выпуска.

“Изнасилованный”, – написала titova_tamara.

“Как вас не ревнует жена? Вы же с голыми телками обжимаетесь на сцене!” – отметила yuliiiiiiya87.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни. 15 сентября Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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