Украинцы смогут подать заявку на вакцинацию от COVID-19 через “Дію” – Минцифры

10.02.2021, 15:02, Новости дня

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Министерство цифровой трансформации готовит сервис, с помощью которого украинцы смогут записаться на вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в режиме онлайн.

Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил 10 февраля на форуме “Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы”. Трансляцию вели на канале in time Ukraine.

“Очень важно спрогнозировать, какая будет потребность на каждом из этапов вакцинации в каждом регионе и городе, для того чтобы правильно организовать все логистические процессы, смоделировать и организовать операционную часть. Потому что у некоторых вакцин есть определенные критерии использования, и это нужно правильно спрогнозировать. Мы советуем Минздраву, и у нас сегодня будет очередной этап переговоров, чтобы через популярные продукты: портал “Дія” или приложение – точно решим в ближайшие дни – мы начали прием электронных заявлений от украинцев, которые планируют вакцинироваться”, – рассказал Федоров.

По словам вице-премьера, так можно будет спрогнозировать реальный спрос на вакцину в каждом из регионов Украины и “даже в каждом из районов каждого города”.

“Исходя из этого, можно будет спрогнозировать и логистику вакцины, и процесс записи на каждую определенную дату… Потому мы предлагаем этот вариант Министерству здравоохранения. Мы будем собирать заявки, у нас появится карта Украины, где мы будем видеть реальный спрос, и от этого будет зависеть следующий этап [логистики]”, – добавил Федоров.

Он отметил, что в реестре eHealth уже есть данные более 29–30 млн украинцев, которые подписали декларации с семейными врачами.

“Это один из лучших реестров нашей страны. […] И на базе этого реестра доразработан модуль, связанный с вакцинацией. Вся информация должна собираться в этом модуле на базе этого реестра”, – пояснил вице-премьер.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Согласно национальному плану иммунизации, на первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.

В феврале Украина бесплатно получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX. Всего по этой программе Украина рассчитывает получить 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

Еще 12 млн доз вакцин, разработанных компаниями AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США), Украина закупит по контракту с индийской компанией Serum Institute, где производят препараты, и британской компанией-посредником Crown Agents.

По данным Минздрава, в 2021 году на вакцинацию в Украине выделили 3,9 млрд грн. По словам Степанова, Украина уже получила подтверждение о поставке 22 млн доз вакцин.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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