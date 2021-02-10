Камбербэтч рассказал о съемках в фильме “Мавританец”

10.02.2021, 15:02, Новости дня

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Британский актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший в картине “Мавританец” военного прокурора Стюарта Кауча, заявил, что первое время не видел себя в этой роли. Об этом он рассказал в интервью, которое 10 февраля опубликовано на сайте “24 канала”.

“Как продюсер, я не сомневался в том, что хочу снять этот фильм. Как актер, сначала не видел себя в этой роли. Но роль Стюарта развивалась по мере написания сценария, и я согласился. Интересно, что тогда я как раз отращивал волосы для нового фильма режиссера Джейн Кэмпион, так что короткая военная стрижка – ненастоящая”, – сообщил он.

По словам артиста, для съемок в “Мавританце” ему приходилось надевать парик.

“Под париком у меня довольно длинные волосы, поэтому ежедневно приходилось тратить до двух часов, чтобы его надеть. Добавьте к этому летнюю южноафриканскую жару и тот факт, что я все время чувствовал себя плохо во время съемок. Это был еще тот квест”, – подытожил Камбербэтч.

“Мавританец” – британско-американский художественный фильм режиссера Кевина Макдональда. В Украине премьера картины запланирована на 18 февраля. В фильме описывается судьба человека, который обвиняется в теракте, совершенном 11 сентября 2001 года, и по решению американских властей оказывается в одной из самых опасных тюрем мира. Сценарий фильма был написан по мотивам мемуаров прототипа главного героя Мохаммеда Ульд Слахи “Дневник Гуантанамо”.

Вместе с Камбербэтчем в картине снялась американская актриса Джоди Фостер.

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