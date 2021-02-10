 

В Тернопольской области нашли обломки американского истребителя времен Второй мировой войны

10.02.2021, 15:02, Новости дня
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В Тернопольской области возле села Олеев Зборовского района раскопали обломки американского истребителя Bell P-39 Airacobra. Во времена Второй мировой войны его использовали советские солдаты на восточноевропейском фронте, сообщило Общественное 8 февраля.

Поиски проводили участники общественной организации “Поиск самолетов в Украине”. Глава поисковой группы Андрей Кирьянов рассказал, что в районе села с 14 по 17 июля 1944 года шли воздушные бои, в которых были сбиты около десяти самолетов этой модели. В указанное время проходила Львовско-Сандомирская операция, которая завершилась победой советских войск. Последнее упоминание о самолете P-39 Airacobra датируется 7 июля 1944 года, объянил он.

На месте падения истребителя нашли части крыла и табличку с цифрами номера самолета 25Е-975 и заводским номером двигателя 31847. Кирьянов отметил, что номером самолета по учету СССР должен быть 42975. Специалисты ищут данные в архивах.

“Американцы поставляли самолеты с белой звездой. Советский союз, чтобы сильно не заморачиваться просто зарисовывал звезды красным цветом”, – сказал Кирьянов. 

По его словам, не всегда удается определить номера самолетов. 

Bell P-39 Airacobra использовали силы Свободной Франции, Военно-воздушные силы Британии и США, рассказал Кирьянов.

Истребитель Bell P-39 Airacobra не первый раз находят на территории Украины. В сентябре 2020 году такой же истребитель подняли со дна Черного моря возле села Новофедоровка в оккупированном Россией Крыму, писало агентство ТАСС. Этот самолет потерпел крушение в июле 1945 года. Во время планового учебного полета у него отказал двигатель, летчик был вынужден совершить посадку.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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