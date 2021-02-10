НАБУ проводит обыски в “Энергоатоме” – Сытник

10.02.2021, 15:02, Новости дня

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Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в центральном офисе государственного предприятия Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом”. По словам главы НАБУ Артема Сытника, они связаны с продажей электроэнергии. Об этом он заявил 10 февраля во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре. Видео мероприятия опубликовано на странице Facebook УКМЦ.

“Происходят обыски, санкционированные Антикоррупционным судом. Чтобы не разглашать тайну досудебного расследования, можно сказать, что это дело действительно касается продажи электроэнергии ряду коммерческих структур”, – сказал Сытник.

По его словам, расследование было начато поскольку “есть определенные дискриминационные условия при продаже электроэнергии”.

“Формируются квоты таким образом, чтобы их можно было выкупить только отдельным потребителям электроэнергии”, – объяснил глава НАБУ.

Это, как отметил Сытник, существенным образом влияло на формирование цены на электроэнергию.

“Соответственно можно говорить о потенциальном ущербе государству в результате того, что государство продает электроэнергию по заведомо заниженным ценам… По результатам обысков будут приниматься определенные решения”, – добавил глава НАБУ.

20 января Кабинет Министров Украины по поручению президента забрал ГП “НАЭК “Энергоатом” из управления Министерства энергетики, сообщил в своем Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

В конце декабря в интервью агентству LIGA.net и.о. президента “Энергоатом” Петр Котин рассказал, что компания по итогам прошлого года получит 7,6 млрд грн убытков из-за долгов.

Ряд народных депутатов инициировали законопроект, который предусматривает выпуск облигаций внутреннего государственного займа для улучшения финансового состояния НАЭК “Энергоатом” на общую сумму 7,3 млрд грн, сообщал 21 января нардеп от “Батьківщини” Алексей Кучеренко. Отказавшись от этого предложения руководство “Энергоатома” показало свою коррупционность, считает он.

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