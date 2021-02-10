 

Мурашко назвал количество отправленных в регионы доз вакцины

10.02.2021, 14:40, Новости дня
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Российские регионы получили около 4 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«По всей стране, согласно вашему поручению, идет массовая вакцинация, все регионы задействованы. В регионы доставлено уже более 4 млн доз двухкомпонентной вакцины, 2 млн доз отгружено и находится в пути», – обратился Мурашко к Путину на совещании, передает ТАСС.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что к лету связанные с коронавирусом риски или существенно снизятся.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом 2021 года достигнет 60%. Представитель Кремля уверен, что это позволит в августе вернуться к жизни «с открытым забралом».



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