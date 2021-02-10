Умер представитель известной кинодинастии Болливуда Раджив Капур

10.02.2021, 14:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Представитель известной индийской кинодинастии, 58-летний режиссер и актер Раджив Капур умер в больнице города Мумбаи 9 февраля. О его смерти сообщило издание The Times of India со ссылкой на слова его брата, актера Рандхира Капура.

Известно, что актер был госпитализирован в ближайший госпиталь с сердечным приступом, но врачам не удалось его спасти.

Раджив Капур – выходец из индийской кинематографической династии Капуров. Его отец – известный актер и режиссер Раджа Капур, а братья – звезды Болливуда Риши и Рандхир Капуры.

Первые шаги в кинематографе Раджив Капур сделал, снимаясь в картинах отца. Он известен благодаря участию в фильмах “Небеса”, “Могущественный”, “Ганг, твои воды замутились”.

—