Что подарить мужчине в День Святого Валентина

10.02.2021, 14:08, Новости дня

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Валентинка

Это традиционная открытка, которую дарят в День влюбленных. Она может быть как с уже напечатанными пожеланиями, в готовом варианте, так и с подписью от руки. Интереснее будет выглядеть валентинка, изготовленная своими руками. Можно оформить ее с помощью вышивки, кружева, стразов, кофейных зерен, перьев.

Фото: depositphotos.com

Сладкий подарок

Если ваш мужчина – сладкоежка, ему понравится ассорти кондитерских изделий и конфет. Можно сложить их в корзинку, украсить ее лентами и сердечками. В магазинах стоит обратить внимание на конфеты в форме сердец и ангелов. Как вариант – отдельно приобрести большую коробку-сердце и упаковать в нее сладости разного вида.

Ужин при свечах

Проявить свои кулинарные таланты и накормить возлюбленного вкусным ужином будет хорошим подарком 14 февраля. Зная вкусы мужчины, приготовьте его любимое блюдо или же порадуйте чем-то необычным. Оригинальные рецепты можно найти здесь. В день Святого Валентина стоит сделать антураж квартиры и декор стола утрированно романтическим. Уместно будет обилие розового, красного цветов, сердечки, свечи, фигурки ангелочков, гирлянды из перьев и конфет.

Фото: depositphotos.com

Тематическое нижнее белье

Если подарок предназначается мужчине, с которым вы состоите в близких отношениях, уместно подарить нижнее белье. это может быть как пижама, так и трусы. Можно выбрать обычный вариант, но подобрать праздничную упаковку, а при желании приобрести белье с принтом сердец, амуров, цветов, надписей Love.

Шарф

Нейтральным подарком, который подойдет и для друга, и для бойфренда, отношения с которым только начинаются, будет шарф. Для Дня Святого Валентина лучше выбрать какой-то “прикольный” вариант: например, яркого цвета, с изображением героев мультфильмов, объемной бахромой.

Парные термокружки

Если вы живете вместе, приятно будет холодными зимними вечерами проводить время за чаепитием. И практичным и приятным подарком ко Дню Свяого Валентина станут парные термокружки. Например, с изображением животных мужского и женского пола или чашки, которые при составлении рядом образуют единую фигуру.

Фото: depositphotos.com

Подставка или чехол для гаджета

Функциональный подарок – подставка или чехол для смартфона или планшета. Можно найти ее выполненную в форме сердца. Если вы хотите подарить аксессуар мужчине, с которым вас уже связывает общее прошлое, интересным вариантом станет изображение на поверхности вашего общего фото – например, сделанного во время совместного путешествия или прогулки.

Костюм для ролевых игр

Отличным вариантом для семейных пар может стать различная продукция из секс-шопов. В частности, костюмы для ролевых игр. Какой именно вариант выбрать – виднее дарителю. Например, это могут быть супергерои, исторические персонажи. Но, выбирая такой подарок, необходимо понимать, что мужчина точно его поймет и оценит. Как вариант – небольшие аксессуары: меховые наручники или плети.

Фото: depositphotos.com

Парфюмерия

Если вам кажется, что парфюм – избитый вариант, это легко исправить, выбрав услугу гравировки по стеклу. На флакон вы можете нанести имя своего любимого, пожелания и даже портрет пассии или ваш совместный. Лучше всего выбрать любимый парфюм мужчины или, ориентируясь на его вкусы, отдать предпочтение ароматам той же парфюмерной группы: например, фужерных, шипровых, восточных ароматов.

Совместный поход в SPA или сауну

Для любителей водных процедур и SPA отличным вариантом станет празднование Дня Святого Валентина в бане, сауне или поход в салон массажа. Этот вариант подойдет для семейных пар или влюбленных, имеющих близкие отношения.

Об истории Дня Святого Валентина, который отмечается 14 февраля, можно узнать здесь, а о символе праздника – ангеле со стрелами – здесь.

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