В Германии предъявили обвинения 100-летнему бывшему надзирателю концлагеря

10.02.2021, 14:08, Новости дня

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В Германии объявили обвинение 100-летнему бывшему охраннику концентрационного лагеря Заксенхаузен в пособничестве убийству. Об этом она сообщила по запросу. Об этом сообщило 8 февраля издание Spiegel.

Немецкая прокуратура считает, что с 1942 по 1945 год этот человек сознательно и добровольно помогал в убийстве заключенных в концлагере Заксенхаузен под Берлином. Его подозревают в причастности к 3518 убийствам.

Как отмечает издание, с 1936 по 1945 год в концлагере Заксенхаузен было заключено более 200 тыс. человек. Десятки тысяч заключенных умерли там в результате голода, болезней, принудительного труда, медицинских экспериментов и жестокого обращения или стали жертвами систематического истребления.

В последние годы в Германии прошел ряд обвинений и судебных процессов против бывших членов групп безопасности и администрации двух концентрационных лагерей Освенцим и Штуттгоф. В частности 5 февраля предъявили обвинения бывшему секретарю Штуттгофа, женщину подозревают в причастности к более чем 10 тыс. убийств.

Всего в немецких концлагерях, по данным Всемирного центра памяти Холокоста, убили от 5 до 6 млн евреев.

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