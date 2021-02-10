В Новой Москве за три года построят около 100 школ и детсадов

10.02.2021, 13:52, Разное

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Чем больше появляется жилых районов, тем больше местные жители нуждаются в новых школах, поликлиниках и детсадах. К сожалению, далеко не всегда социальные объекты поспевают за строительством жилья.

Это одна из самых актуальных проблем Московской области: дома построены, а социальные объекты только на подходе. Об огромных очередях в школы и поликлиники в МО наслышаны даже те, кто живет в других регионах.

Москва действует на опережение. Власти столицы не стал ждать, пока в поликлиниках, школах и детских садах образуется нехватка мест. Город старается максимально удовлетворить потребности жителей новых районов на присоединенных территориях.

В ближайшие три года в ТиНАО появятся 96 новых школ и детских садов. Также в эксплуатацию введут 15 станций скорой помощи, поликлиник и больничных корпусов.

За прошедшие годы власти Москвы вместе с частным бизнесом направили на развитие присоединенных территорий около 1,5 триллиона рублей. Новая Москва стала ближе и удобнее: построено восемь станций метро, около 200 километров дорог, создано более 250 тысяч рабочих мест.

Троицкий и Новомосковский административный округа появились в составе Москвы с 1 июля 2012 года. С тех пор на присоединенных территориях был построен 51 детский сад, 19 школ и 14 объектов здравоохранения.

Власти города не собираются сбавлять темпы строительства социальной инфраструктуры. Как отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, всего до 2025 года в ТиНАО построят 150 социальных объектов – школ, детских садов и поликлиник.