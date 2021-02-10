 

Белорусские чиновники служат Лукашенко из-за страха – эксперт Марголин

10.02.2021, 13:52, Разное
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Эксперт Лев Марголин отметил, что еще в 1990-х годах белорусские госслужащие получали наличные деньги в конвертах. Так что ничего удивительного в этом нет. Такая система позволяет поощрять лояльных чиновников и наказывать провинившихся. Ведь никто пойдет спрашивать, почему ему не доплатили.

Однако общие суммы, которые сегодня получают высшие должностные лица республики, не идут ни в какое сравнение с зарплатами их коллег в соседних странах (в том числе и в России). “Не за что там быть лояльными”, – отметил Марголин в разговоре с изданием UDF.by.

По его словам, преданы Александру Лукашенко только чиновники, которые плохо соображают. Люди с более выдающимися интеллектуальными способностями не лояльны к президенту. “В целом продолжают служить режиму из-за страха перед возможным наказанием и репрессиями”, – выразил мнение эксперт.

Ранее оппозиционер Павел Латушко заявил, что у Александра Лукашенко больше нет поддержки. По мнению экс-министра культуры, система внутри уже сгнила, все больше людей отказываются сотрудничать с президентом. Подробнее об этом можно прочитать в материале на сайте “Дни.ру”.



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