 

Матвиенко спрогнозировала исчезновение связанных с COVID-19 рисков к лету

10.02.2021, 13:46, Новости дня
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К лету связанные с коронавирусом риски или существенно снизятся, или полностью исчезнут, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«По всем прогнозам, к лету ковидные риски существенно снизятся или исчезнут совсем», – передает ее слова ТАСС.

Матвиенко добавила, что в РФ не будет дефицита вакцины от коронавируса «Спутник V». «Мы ведем переговоры о локализации производства («Спутника») в разных странах. Если у нас будет возможность, сохраняя приоритет массовой вакцинации внутри России, передать вакцину тем странам, которые проявят заинтересованность», – приводит слова председателя СФ РИА «Новости».

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил мнение, что доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом 2021 года достигнет 60%. Представитель Кремля уверен, что это позволит в августе вернуться к жизни «с открытым забралом».

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что в 2021 году граждане РФ смогут перестать носить маски в общественных местах, если сейчас продолжат соблюдать меры профилактики.



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