Первое заведенное после акций в Москве дело поступило на рассмотрение в суд

10.02.2021, 13:46, Новости дня

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Пресненский суд Москвы 18 февраля начнет рассмотрение в особом порядке уголовного дела участника несогласованной акции 23 января Александра Мучаева, наехавшего на полицейского, сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Уголовное дело в отношении Мучаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, поступило в Пресненский районный суд города Москвы. Судебное заседание назначено на 18 февраля», – сказали в суде, передает РИА «Новости».

Мучаев обвиняется в применении неопасного для жизни насилия против сотрудника правоохранительных органов. В судебной картотеке указано, что дело будет рассмотрено в особом порядке при полном признании подсудимым вины.

Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила о задержании участника акции 23 января – уроженца Калмыкии, который, будучи за рулем, «в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил наезд на последнего». Источник сообщал, что в его машине находились участницы Pussy Riot.

В конце января суд избрал Мучаеву меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему запретили посещать несогласованные массовые мероприятия, общаться с потерпевшим и свидетелем по уголовному делу.

Сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в январе в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.