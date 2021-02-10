Опытные образцы модернизированных «Аллигаторов» Ка-52М создали в России

10.02.2021, 13:46, Новости дня

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Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» (входит в холдинг «Вертолеты России») создала два опытных образца модернизированных боевых вертолетов Ка-52М и готова начать поставки первых серийных машин в 2022 году, сообщил управляющий директор предприятия Юрий Денисенко.

«В прошлом году на нашем предприятии были созданы на базе серийных вертолетов два опытных образца модернизированных вертолетов Ка-52М, которые отличаются повышенными характеристиками и расширенными возможностями боевого применения», – передает РИА «Новости» слова Денисенко.

Он отметил, что летные испытания Ка-52М, начавшиеся в прошлом году, проходят на территории Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» и что завершение опытно-конструкторских работ намечается в 2022 году.

«Мы в этот срок укладываемся и с учетом продолжительности производственного цикла готовы уже сейчас начать сборку вертолетов Ка-52М, чтобы обеспечить первые поставки серийных машин в следующем году», – добавил Денисенко.

На вертолете установлена модернизированная оптико-электронная система с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный Ка-52 также получил новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой и управляемую ракету с повышенной дальностью.

Лопасти несущего винта оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолет во всем диапазоне температур, включая арктические условия. Вертолет оснащен колесами шасси с более высокой несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов.

На модернизированном «Аллигаторе» применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в темное время суток в очках ночного видения.

Напомним, 10 августа «Вертолеты России» провели первый полет опытного образца новейшего военного вертолета Ка-52.