Скандалы: Имидж все

10.02.2021, 13:34, Разное

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Российский рынок услуг по исправлению репутации в интернете достиг миллиардов долларов

Рынок услуг по исправлению репутации растёт год от года и уже достиг миллиардов долларов. Начиналось всё с того, что лояльность клиентов пытались завоевать компании, для чего они добивались удаления негативных отзывов о себе. Теперь SEO-специалисты чистят интернет для селебрити и состоятельных предпринимателей. Как сегодня избавиться от негатива в сети и почему нельзя доверять данным о человеке из интернета, разбирался «Октагон».

На завоевание лояльности клиентов в мире ежегодно тратятся миллиарды долларов. По оценкам глобальной консалтинговой компании International Data Corporation (IDC), в 2022 году на эти задачи организации направят порядка 640 млрд долларов, тогда как в 2019 году сумма составляла 500 млрд долларов.

– Рынок репутации специально никто не подсчитывал, тем более в России. Однако цифры, о которых говорит IDC, косвенно отражают и рынок управления репутацией. Ведь, по сути, это деньги, направляемые и на отработку негативных инфоповодов, и damage control, и ответы на отзывы, и многие другие сферы, которые в целом можно считать работой с репутацией бренда, компании или человека, – считает основатель международной группы компаний Reputation Earth Арсений Катков.

Становление мирового рынка управления репутацией для частных лиц началось ещё в нулевые. Но тогда о нём знали немногие, а пользовались лишь политики и селебрити.

В то время белого рынка, как уверяют собеседники «Октагона», просто не было, удаление данных ассоциировалось с хакерами и незаконными схемами. Но с формированием поколения, которое проверяет информацию через интернет, стал появляться и рынок. Интерес к сфере подогрело и принятие законодательных актов, гарантирующих так называемое право на забвение.

Репутация в законе

В России к законодательному регулированию поисковой выдачи пришли в 2015–2016 годах, когда были внесены существенные изменения в Федеральный закон «Об информации». Поисковики обязали удалять сведения о гражданине, если они недостоверны, неактуальны или утратили значение. С одной стороны, это узаконило полулегальный рынок, с другой – оставило много места для различного толкования того, какую информацию считать неактуальной или утратившей значение.

В итоге в спорных ситуациях поисковики отказываются удалять данные и вынуждают заявителей идти в суд. А такое разбирательство может привести к эффекту Стрейзанд, когда попытка скрыть от широкой общественности некий факт приводит к его максимальному распространению.

Яркий пример – попытка удаления из сети упоминаний о судимости и уголовном деле банкира Александра Ушакова. В 2006 году суд Краснодара приговорил его к лишению свободы на четыре с половиной года за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК РФ). В то время он возглавлял «Стройбанк». По версии следствия, топ-менеджер создал сеть подставных организаций, через которые проводились операции по обналичиванию денег для клиентов банка. Общий объём обналиченных средств, по оценкам следствия, составил более 150 млн рублей.

Уже после того как искупил свою вину, Ушаков вошёл в состав совета директоров КБ «Росэнергобанк». В начале 2015 года ему припомнили прошлое: Банк России прислал сообщение о повышенном репутационном риске кредитного учреждения в связи с избранием Ушакова на высокопоставленный пост. В итоге банкира перевели на менее значимую должность.

В течение 2019–2020 годов банкир пытался добиться от поисковых систем удаления данных о судимости. Борьба привела его в суд, где истец просил Google удалить противоречивую информацию о себе, поскольку она является неактуальной – судимость была погашена более 10 лет назад. Процесс он проиграл, а его подробности теперь тоже есть в поисковой выдаче.

В аналогичную ситуацию попадал и владелец строительной группы «Атлас Девелопмент» (строитель екатеринбургских ЖК ITower, «Парк столиц», распределительного центра X5 Retail Group и других объектов) Владимир Городенкер – в прошлом году он проиграл иск о праве на забвение. Предприниматель требовал удалить из выдачи информацию о том, что он якобы фигурировал в уголовных делах об уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве. Но суд решил спор не в его пользу.

В 2020 году упоминания о себе пытался уничтожить и бизнесмен с криминальным прошлым, предполагаемый участник Труновской преступной группировки Марк Лунёв. Ранее о нём многократно писали СМИ в связи с задержанием в Таиланде по запросу российского Интерпола. Эту новость истцу удалось удалить.

Защищаться идут простые люди

Часто защищать свою репутацию законными методами пытаются и обычные люди, ставшие жертвами недругов.

– Тренд на удаление и вытеснение нежелательной информации в последнее время набирает популярность среди практически всех слоёв населения. Рост спроса на данные услуги наблюдается в связи с тем, что практически любая информация о человеке сейчас имеет цифровой след и часто может быть использована не по назначению – например, в качестве шантажа, клеветы и так далее, – пояснила «Октагону» генеральный директор компании «Эф Персона» Елена Горобец.

Например, в судах всё чаще встречаются заявления девушек, которые пытаются защитить свою репутацию после того, как их представили эскортницами. Подобная история в 2020 году произошла с Еленой. Однотипные сообщения о нелицеприятном характере её работы с компрометирующими фотографиями и сканами паспорта были опубликованы на нескольких ресурсах, в результате чего поисковая выдача по её фамилии и имени была заполнена этой информацией.

Чтобы решить проблему, девушка подала иск к поисковикам Google, «Яндекс» и Mail.ru, где просила прекратить публиковать информацию о ней. Однако суды Москвы и Санкт-Петербурга рассматривать эти иски по существу не стали. Сейчас истица подала новый иск к представителям Роскомнадзора, которые могут санкционировать запрет публикации спорных материалов.

По словам юриста Андрея Суворова, который специализируется на вопросах удаления информации из интернета, количество таких исков растёт – только его команда за последнее время работала по двум подобным делам.

– Есть блогеры, которые пытаются таким образом заняться разоблачением в том числе и девушек лёгкого поведения. Недавно мы работали по двум таким делам, где нам удалось закрыть на YouTube ролики одного известного автора, который выложил неприличные и унизительные для нашей доверительницы сцены, – отметил Андрей Суворов.

Сколько зарабатывают на негативе

Как рассказывают участники рынка исправления репутации, чёрный пиар в интернете в последнее время набирает обороты. Сейчас это уже большой бизнес с многомиллионной прибылью. Например, сайты с негативными отзывами могут стоить 30–60 млн рублей, а монетизируются они за счёт удаления публикаций с негативной оценкой.

– Например, много хлопот региональным чиновникам и бизнесменам доставляет сайт «Компромат». Стоимость удаления негатива с ресурса – 800 тыс. рублей, на сайтах более мелких за это берут от 10 тыс. рублей. К сожалению, зачастую истинные владельцы этих сайтов неизвестны – они прячутся за юрисдикцией других стран, – рассказывают собеседники «Октагона», знакомые с расценками.

Из громких историй, связанных с подобными сетями сайтов-компроматов, можно вспомнить уголовное дело уральского пиарщика Александра Устинова, считающегося основателем ряда политически ориентированных СМИ и телеграм-каналов. Он был арестован в конце 2018 года по обвинениям в мошенничестве. По версии следствия, Устинов вместе с командой IT-специалистов занимался распространением компромата на известных персон и компании (Завод «Вентпром». – τ.), а за удаление порочащих репутацию сведений просил деньги. Спорные материалы публиковались на подконтрольных группе сайтах и создавали в поисковых системах негативный фон вокруг потерпевших. Как сообщал «Октагон», сейчас уголовное дело Устинова рассматривается в Пресненском райсуде Москвы.

Как делают нового человека

По словам Арсения Каткова, сейчас рынок репутационных услуг стал меняться. Многие клиенты не зациклены на удалении компромата, они хотят трансформировать его в менее опасный контент.

– Такое развитие событий никому не нужно, поэтому лучше уйти в антикризисные коммуникации – связаться с редакцией уважаемого СМИ и рассказать свою историю со стороны. Важный момент: не рассказывать сказки, а говорить честно. Смысл таких действий – уравновесить негатив альтернативной и более взвешенной точкой зрения, – пояснил эксперт.

Впрочем, действуя таким образом, можно создать позитивную репутацию человеку со спорной биографией. Как рассказывают участники рынка, подобные запросы действительно не редки. Иногда к репутационным агентствам обращаются насильники, бывшие представители криминальных структур, которые легализовались и хотят начать жизнь с чистого листа.

В ряде агентств с такими компаниями не берутся работать даже за гонорар выше рыночной стоимости услуги, объясняя это этическими принципами.

Но, к сожалению, есть и те, кто годов создать новую репутацию даже человеку, отбывшему срок за тяжкое преступление – убийство. Один из подобных кейсов развивается прямо сейчас, когда буквально за полгода силами пиар-специалистов в интернете и респектабельных СМИ наподобие «Коммерсанта», РБК, «Эха Москвы» и других была создана новая биография для Даниила Ростовцева.

В 2015 году он был известен как один из убийц москвички Анастасии Турыгиной, у которой хотел украсть карточку с деньгами, а после освобождения по УДО Ростовцев неожиданно стал программистом с мировым именем, в биографии которого значатся и взлом системы межбанковских переводов SWIFT, и розыск Интерполом. Сам «айтишник» якобы причастен к созданию чата с миллионной аудиторией и даже находится на короткой ноге с создателем Telegram Павлом Дуровым и российским миллиардером Юрием Мильнером. Подробнее о судьбе «программиста» и тех, кто стоит за его раскруткой в сети, читайте в материале «Октагона» «Кто и как делает из бывшего преступника IT-вундеркинда».

Игорь Лесовских