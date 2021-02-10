Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева и другие на дне рождения Клуба “418”

10.02.2021, 13:30, Разное

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Вчера, 9 февраля, прошло празднование восьмого дня рождения Клуба “418” и показ документальной ленты “Крепость”, снятой по книге Евгении Письменовой “Система Кудрина”. Среди гостей вечера были Анатолий Чубайс, Светлана Бондарчук, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Софья Капкова, Александр и Валерия Роднянские, Марк Гарбер, Айдан Салахова, Оксана Бондаренко и многие другие. Праздник прошел в кинотеатре “Художественный”, ожидающем своего скорого открытия.

Ирина и Алексей Кудрины и Надежда Оболенцева Надежда Оболенцева и Светлана Бондарчук Анатолий Чубайс Ксения Собчак и Ирина Кудрина Софья Капкова, Надежда Оболенцева, Валерия РоднянскаяКартина “Крепость” рассказывает о том, почему Россия пережила кризис 2008 года без серьезных потерь, без массовых банкротств предприятий и банков. Представление о скряге-Кудрине, зажимающем деньги на развитие страны, приклеилось к нему еще в 90-е во времена работы в Санкт-Петербурге и усилилось во времена его работы министром финансов. Неуживчивый, упертый, вечно критикующий, занудно отстаивающий свой взгляд на формирование бюджета. Во время кризиса Алексей Кудрин показал, ради чего была нужна такая финансовая строгость.

Ирина и Алексей Кудрины и Надежда Оболенцева Анатолий Чубайс и Отар Маргания Валерия и Александр Роднянские Виктория и Антон Борисевич Стас Тыркин, Надежда Оболенцева и Софья Капкова Олеся Судзиловская и Александр Колмановский Светлана Бондарчук и Галина Агапова Надежда Оболенцева и Константин Богомолов Марк Гарбер Григорий Березкин и Рубен Варданян Михаил Зыгарь Айдан Салахова Евгения Милова Оксана Бондаренко Галина Мазаева Ирина Милова Андрей Артемов