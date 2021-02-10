 

Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева и другие на дне рождения Клуба “418”

10.02.2021, 13:30, Разное
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Вчера, 9 февраля, прошло празднование восьмого дня рождения Клуба “418” и показ документальной ленты “Крепость”, снятой по книге Евгении Письменовой “Система Кудрина”. Среди гостей вечера были Анатолий Чубайс, Светлана Бондарчук, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Софья Капкова, Александр и Валерия Роднянские, Марк Гарбер, Айдан Салахова, Оксана Бондаренко и многие другие. Праздник прошел в кинотеатре “Художественный”, ожидающем своего скорого открытия.

Ирина и Алексей Кудрины и Надежда ОболенцеваНадежда Оболенцева и Светлана БондарчукАнатолий Чубайс Ксения Собчак и Ирина КудринаСофья Капкова, Надежда Оболенцева, Валерия РоднянскаяКартина “Крепость” рассказывает о том, почему Россия пережила кризис 2008 года без серьезных потерь, без массовых банкротств предприятий и банков. Представление о скряге-Кудрине, зажимающем деньги на развитие страны, приклеилось к нему еще в 90-е во времена работы в Санкт-Петербурге и усилилось во времена его работы министром финансов. Неуживчивый, упертый, вечно критикующий, занудно отстаивающий свой взгляд на формирование бюджета. Во время кризиса Алексей Кудрин показал, ради чего была нужна такая финансовая строгость.

Ирина и Алексей Кудрины и Надежда ОболенцеваАнатолий Чубайс и Отар МарганияВалерия и Александр РоднянскиеВиктория и Антон БорисевичСтас Тыркин, Надежда Оболенцева и Софья КапковаОлеся Судзиловская и Александр КолмановскийСветлана Бондарчук и Галина АгаповаНадежда Оболенцева и Константин БогомоловМарк ГарберГригорий Березкин и Рубен ВарданянМихаил ЗыгарьАйдан СалаховаЕвгения МиловаОксана БондаренкоГалина МазаеваИрина МиловаАндрей Артемов



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