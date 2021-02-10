В США назвали страны, против которых будет нацелен новый американский истребитель

10.02.2021, 13:20, Разное

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Военные инженеры США разрабатывают новое поколение истребителей. Сейчас стали известны страны, против которых может быть нацелен новый американский боевой самолет.

Спецпрограмма для истребителей

Как сообщают СМИ со ссылками на источники в военном ведомстве США, новое, шестое поколение истребителей США намерены создать уже к 2030 году. О целях, преследуемых Пентагоном, говорится в публикации американского военного эксперта Марка Эпископоса. По его данным, разрабатываемый сейчас стелс-истребитель направлен на удовлетворение амбиций Соединенных Штатов. С конца 2000-х годов США ведут работу над созданием сверхэффективного боевого самолета. В то время компания Lockheed Martin выпустила и провела ряд испытаний для воздушного судна F-35 Lightning II. Однако спецпрограмма F/A-XX, запущенная в 2008 году, обнаружила необходимость создания новой платформы. Устаревший F/A-18E/F Super Hornets для сохранения превосходства США в воздухе необходимо было найти замену. Единая консолидированная платформа для Военно-морского флота и ВВС показала свою недостаточную результативность.

Ориентация на интегрированные системы

В отличие от Китая и России, которые сосредоточились на производстве лучших в своем классе передовых истребителей и бомбардировщиков, у США цель иная. В американском Минобороны стремятся к созданию интегрированной сети как воздушных, так и космических, а также киберпространственных датчиков. Новые методики будут учитывать преимущества каждой из областей. Такая стратегия роста считается более устойчивой, так как позволит избежать задержек в рабочих циклах и перерасхода в финансировании. Новейшие технологии искусственного интеллекта и синтеза сенсоров выведут F-35 на новый уровень, сделав его центральным элементом координации для развернутой сети беспилотников, истребителей и датчиков.

Цель – РФ и КНР

При этом детали производительности в ходе развития воздушных судов могут изменяться. Очередное поколение истребителей ВВС США получит набор стелс-функций, целью которых будут, в первую очередь, армии двух стран мира. Это РФ и Китай, с которыми Соединенные Штаты сейчас пытаются конкурировать во всем. Противодействие последним разработкам российских и китайских инженеров, например, ПРО- и ПВО-системам и низкочастотным радарам не дают покоя Белому дому. Для обеспечения желаемого лидерства разрабатываемые боевые самолеты далее намерены снабдить не только гиперзвуковыми орудиями, но и лазерами категории «воздух-воздух». Поэтому главной задачей нового американского истребителя, по данным «Ньюинформа», является гипотетическое противостояние Пекину и Москве.

Источник: newinform.com