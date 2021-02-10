ЦИК зарегистрировал Александра Шевченко кандидатом в народные депутаты в округе №87

10.02.2021, 13:14, Новости дня

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Шевченко кандидатом в народные депутаты в округе №87 в городе Надворная Ивано-Франковской области от партии “За майбутнє”, сообщает политическая сила на своем официальном сайте.

“Спасибо за поддержку! Своей задачей в Верховной Раде вижу развитие местного самоуправления, в частности, увеличение полномочий местных общин, снижение налогового давления на предпринимателей и расширение социальных программ, например предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг”, – заявил Александр Шевченко.

ЦИК назначил промежуточные выборы в Верховную Раду в округе №87 на 28 марта 2021 года. Выборы назначены в связи с тем, что избранный в этом округе нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович подал заявление о сложении мандата. Он выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области. 17 ноября Верховная Рада проголосовала за постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Андрийовича.

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