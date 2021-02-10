 

Мнение: Дает корова молоко

10.02.2021, 13:12, Разное
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Хоакин Феникс (Оскар за роль в Джокере) проходил, оказывается, весь год до церемонии в одном и том же смокинге – но не от бедности, а в знак своей борьбы за окружающую среду. После вручения ему награды он произнес речь в защиту животных, в частности, коров; он сообщил собравшимся, что люди отбирают у коров молоко, чтобы добавлять его себе в кофе или в чай – в то время как самим коровам молоко нужно, чтобы давать его своим малым детям.

Это то, что я услышал только что по радио в процессе приготовления рассольника. Мимоходом для себя отметил, что Феникс, как я и подозревал, оказался простым клиническим идиотом (2020).

Источник: Размышления вольного социолога



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