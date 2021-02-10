 

В России введут уголовную ответственность за пропаганду вегетарианства

10.02.2021, 13:21, Разное
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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о введении ответственности за пропаганду вегетарианства.

С 1 марта 2021 года за публичные призывы к отказу от потребления мяса правонарушителям будет грозить до трёх лет тюрьмы.

– Сохранение здоровья нации – это одна из важнейших задач государства. Отечественные специалисты давно доказали, что отказ от мяса приводит к катастрофическим последствиям для организма. Лично мне кажется, что эти идеи пришли к нам с Запада, это часть “большой игры” против России с целью разобщить наше общество и подорвать здоровье россиян. Мы понимаем, что не все вегетарианцы являются преступниками, многие просто попали под влияние западной пропаганды. Поэтому за первый случай публичной поддержки вегетарианства мы ввели минимальный штраф – 30 тысяч рублей. Но если человек и после этого не одумается, то ему будет уже грозить уголовная ответственность, вплоть до трёх лет тюремного заключения, – отметила автор законопроекта Елена Мизулина.

Отдельное наказание предусмотрено для СМИ, которые будут пропагандировать вегетарианство. Изданиям грозит штраф от 300 тысяч до 2 миллионов рублей или приостановление деятельности и блокировка на территории Российской Федерации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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