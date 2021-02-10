 

Мнение: Соратники Путина

10.02.2021, 13:04, Разное
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Спецприемник в поселке Сахарово прославился на весь мир.

Именно в этом спецприемнике, во время прогулки арестантов и был записан видеоролик, который не понравился СКР.

После обнародования ролика в спецприемник приехали сотрудники Следственного комитета, опрашивали тех, кто снимался в видео, грозили дополнительным сроком административного ареста, а то и вовсе уголовным делом по статье об оскорблении представителей власти.

А ведь если копнуть глубже, то на видеозаписи – соратники президента России Владимира Путина! Того самого Владимира Путина, который еще в 2000 году в интервью Сергею Доренко произнес замечательные слова:

А тот Путин, про которого скандируют на верхнем ролике – это, видимо, какой-то другой Путин, а не тот, который в интервью Доренко возмущался дворцами и нищетой…

Так или не так?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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