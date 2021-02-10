В Кремле оценили итоги переговоров с Боррелем в Москве

10.02.2021, 12:52, Новости дня

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Москва внимательно следит за высказываниями главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, переговоры с ним в Москве были более содержательны, чем просто обсуждение ситуации с Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Прежде всего хочу сказать, что, по той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута, – того, кого они поддерживают. Они поддерживают осужденного. Непонятно только в чем его поддерживают, осужденного», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью введение санкций против сотрудников администрации президента, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции – это всегда плохо для обеих сторон. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.