 

В Кремле оценили итоги переговоров с Боррелем в Москве

10.02.2021, 12:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Москва внимательно следит за высказываниями главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, переговоры с ним в Москве были более содержательны, чем просто обсуждение ситуации с Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля. Прежде всего хочу сказать, что, по той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута, – того, кого они поддерживают. Они поддерживают осужденного. Непонятно только в чем его поддерживают, осужденного», – цитирует РИА «Новости» Пескова. 

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью введение санкций против сотрудников администрации президента, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции – это всегда плохо для обеих сторон. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Мнения: Джокер как инструкция к Революции

17.10 / Алиев пригрозил Армении ответом за ракетный обстрел Гянджи

12.08 / Перечислены побочные эффекты российской вакцины от коронавируса

12.07 / Лещенко заявил, что сын Авакова гулял на вечеринке в ночном клубе, несмотря на карантин, а полиция его охраняла

25.07 / Арестован первый участник межнациональной драки в Москве

24.01 / В результате авиакатастрофы в Бразилии погибли футболисты и президент клуба

20.10 / Минфин предложил сократить 10% Вооруженных сил России

30.09 / Мнения: Жертвы репрессий против жертвы историка Дмитриева

14.08 / Зеленский обещал поднять минимальную зарплату на Украине

12.11 / Белых попросил заменить оставшийся срок заключения на более мягкое наказание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска