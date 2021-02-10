Полиция задержала мужчину за угрозы президенту Сербии

10.02.2021, 12:52, Новости дня

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Полиция Сербии задержала мужчину, угрожавшего по телефону президенту Александру Вучичу и его сыну, а также заместителю мэра Белграда, информирует пресс-служба МВД страны.

«Сотрудники МВД с Агентством безопасности и информации задержали М.З. 1979 года рождения по подозрению в создании угрозы безопасности. Как предполагается, М.З. вечером во вторник позвонил в офис Сербской прогрессивной партии… и угрожал президенту Вучичу, его сыну Даниле и вице-мэру Белграда Горану Весичу», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Задержанный помещен под стражу на 48 часов, дело передано в прокуратуру.

Инцидент произошел на фоне сообщений правоохранительных органов об угрозах безопасности главы государства.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как мафия поставила под угрозу жизнь президента Сербии.