Кремль рассказал об отношении Путина к работе оперштаба по борьбе с COVID-19

10.02.2021, 12:52, Новости дня

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Президент Владимир Путин доволен работой оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, однако данные по смертности печальны для всех, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, доволен, и он сам неоднократно давал высокую оценку этой работе», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что коронавирус в 2020 году стал основной причиной смерти почти 86,5 тыс. человек в России.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что данные по смертности печальны, но цифры выросли во всем мире.

«Это печальные цифры для всех нас. Но это та реальность, с которой мы столкнулись, это не только ковид, это его прямые и косвенные последствия. С этим столкнулась не только Россия, с этим столкнулись практически все страны мира», – заключил Песков.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 14 494 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 10,1% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 536 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 78134 человек. Накануне, 9 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 15019. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 525.