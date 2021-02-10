В Китае восхищены необычной технологией российской танковой брони

10.02.2021, 12:26, Разное

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Китайские военные специалисты восхищены российскими вооружениями. Издание Sohu опубликовало статью с оценками необычной технологией брони танков армии РФ.

Орудия и военная техника, состоящая на балансе российских ВВС, традиционно привлекают внимание за рубежом. Об инновациях, используемых отечественными оружейниками, регулярно пишут в профильных изданиях как на Западе, так и на Востоке. В последней статье китайской Sohu эксперты из Поднебесной выразили восхищение применяемой российскими инженерами технологией по изготовлению брони для танков.

Обозреватели издания сообщают, что оборудование бронемашин имеет важнейшее значение для эффективности его использования. Новая технология для создания сверхкрепкой брони разработана учеными Государственного технического университета в Брянске. Специалисты научного заведения изобрели специальную проволочную броню из металла для оснащения нею танков. Такой материал оказался не только дешевле в производстве, но и продемонстрировал более высокую эффективность.

Более того, разработка позволяет бронетранспортерам достигать максимальной скорости при передвижении на разного типа местностях. Проволочную броню создают с применением аддитивного метода 3D-печати с последующим волновым деформационным воздействием на материал для придания большей прочности. Сокращение количества использованного металла и снижение веса такой брони делает технологию очень перспективной.

Аналитики китайского издания подчеркивают, что задействуя подобные материалы для повсеместного бронирования боевых машин, РФ могла бы усовершенствовать свою танковую базу. Как пишет «Политэксперт», отечественная бронетехника таким образом по своим возможностям легко обошла бы показатели всех зарубежных конкурентов.

Источник: politexpert.net