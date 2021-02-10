Врач Тарасевич рассказал о негативном влиянии перекусов не иммунитет

10.02.2021, 12:26, Разное

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Врач Андрей Тарасевич рассказал, что постоянные перекусы негативно отражаются на иммунитете. Он дал несколько советов по поводу укрепления своего здоровья.

В сезон простуд важно поддерживать свой иммунитет, а это поможет сделать правильное питание. Тарасевич считает, что необходимо отказаться от сахара, кондитерских изделий, выпечки, в рацион нужно ввести зелень и овощи в количестве минимум 500 граммов в день.

Иммунитет укрепляется за счет физических нагрузок. По словам врача, не нужно впадать в крайность, поскольку результат может оказаться противоположным. Важно давать организму умеренные аэробные нагрузки, например, человек может идти быстрым шагом 30-40 минут.

Сон оказывает благоприятное влияние на иммунную систему. Лечь спать рекомендуется в десять часов вечера, отложив все дела.

Источник: www.kp.ru