 

“Разрыв окончательный”: Андрей Черкасов высказался о расставании Бузовой и Манукяна

10.02.2021, 12:26, Разное
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Ведущий Андрей Черкасов в соцсети Instagram прокомментировал расставание своей бывшей коллеги Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна. Он считает, что разрыв пары является окончательным.
Андрей Черкасов обнародовал пост, где затронул тему о пиаре на расставаниях. Пользователи считают, что Дава и Бузова скоро помирятся, а пока на своем разрыве ловят хайп. Рэпер выпустил трогательную композицию «Обнулила нас», а теледива анонсировала выход песни «Грустный трек».

По словам Черкасова, сейчас среди блогеров пары регулярно расходятся, сообщая об этом громко на своих страницах в социальных сетях. Ведущий понимает такие стремления девушек, но не разделяет позицию парней, желающих заработать на пиаре. В публикации Черкасов не стал называть никаких имен, но пользователи стали спрашивать его мнение по поводу расставания Ольги Бузовой и Давида Манукяна. Черкасов точно дал понять, что разрыв является окончательным. Он признался, что ведущей сейчас очень тяжело, поэтому ее необходимо поддержать.



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