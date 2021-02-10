На горнолыжном курорте в Куршевеле рухнул вертолет. В нем было пять человек

10.02.2021, 12:20, Новости дня

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В Куршевеле, горнолыжном курорте во французских Альпах, упал гражданский вертолет, на борту которого находилось по меньшей мере пять человек. О происшествии говорится в пресс-релизе властей департамента Савойя в Twitter 9 февраля.

Вертолет разбился в районе озера Розьер возле горы Дент-дю-Вильяр на высоте 1,9 тыс. метров. По предварительной информации, в результате произошедшего погибло два человека, трое пострадали. Один из них находится в критическом состоянии, двое других в состоянии средней степени тяжести.

Un hélicoptère s’est crashé ce mardi en fin de journée dans le secteur de Courchevel #Savoie pic.twitter.com/Uoc2yaYBwB

— Préfet de la Savoie (@Prefet73) February 9, 2021

Сигнал о катастрофе поступил примерно в 17.20 по местному времени (18.20 по киевскому). Вертолет упал в горах на высоте 1,9 тысячи метров между озером Розьер и мысом Вийар. Спасатели прибыли на место спустя 40 минут.

Информацию о модели вертолета, кому он принадлежал и кто на нем передвигался, власти Савойи не сообщили. Спасатели ликвидируют последствия крушения вертолета.

Расследовать крушение самолета поручили исследовательскому отделу жандармерии воздушного транспорта и прокурору Альбервиля (город в департаменте Савойя) Энн Гаш, писала газета Le Figaro. По информации журналистов, двое погибших были туристами.

Издание France Bleu пишет, что вертолет принадлежит местному деятелю Патрику Лепедри. Сам он является одним из трех раненых, которые сейчас в тяжелом состоянии лежат в университетской больнице Гренобля. По словам его окружения, жизни Лепедри ничего не угрожает. Двое других, получивших легкие травмы, лежат в больнице Альбервиля, уточнило издание.

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