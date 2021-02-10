Мнение: Кто же пишет за Галковского

10.02.2021, 12:18, Разное

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Вот не зря говорят, что в спорах рождается истина! Жалко, что не всегда. Впрочем, я думаю, тут как с половыми актами: супруги занимаются-занимаются сексом изо дня в день, всё вроде бестолку, а в какой-то день – раз! и получается ребенок. Вот и в этот раз. Мой собеседник заговорил о действительно странном (до степени неразличимости) стилистическом сходстве писателя Лорченкова и блогера Галковского – а в результате у нас родилась симпатичная криптотеория.

– Ну вы даёте, Рощин. Лорченков – это псевдоним Галковского, об этом все уже знают кроме вас.

– Я тоже так думал. Но романы-то кто тогда пишет? Тоже Галковский?

– Конечно.

– «Усадьба сумасшедших», 2004

«Самосвал» («Livebook/Гаятри», 2007)

«Все там будем» («Livebook/Гаятри», 2008)

«Букварь» («Livebook/Гаятри», 2008)

«Время ацтеков» (АСТ, 2009)

«Прощание в Стамбуле» (АСТ, 2009)

«Большой куш» (АСТ, 2009)

«Клуб бессмертных» (АСТ, 2009)

«Галатея или последний роман для девственников» (Эксмо, 2010)

«Табор уходит» (Эксмо, 2010)

«Молоко и мёд» («Все там будем» в переводе на сербо-хорватский, Вести — Сербия и Черногория, 2010)

«Italia mon amour» («Все там будем» в переводе на итальянский, Atmosphere libri — Италия, 2011)

«Milch und Honig» («Все там будем» в переводе на немецкий, «Atrium»-Германия, 2011)

«Melk og honning» («Все там будем» в переводе на норвежский, Forlag — Норвегия, 2011)

«Ночь в Кербе» (Эксмо, 2018)

«Копи царя Соломона» (Эксмо, 2018)

«Таун Даун» (Эксмо, 2018)

Это всё Галковский написал?

– Галковский или наёмные писатели Галковского под редацией Галковского.

– Остается предположить, что этим “наемным писателем Галковского” как раз сам Лорченков и является. И тогда паззл сходится: Лорченков в качестве наемного писателя Галковского пишет за Галковского романы Галковского, которые ради конспирации подписывает своим собственным именем. Всё? Вы удовлетворены?

Красивая теория!