Равшана Куркова о тощих ногах и травле: Надевала три пары колготок даже в жару

10.02.2021, 12:04, Разное

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Актриса стала гостьей свежего выпуска шоу Первого канала “Вечерний

Ургант”. В рамках программы Равшана Куркова сообщила, что в юные годы

столкнулась с буллингом.

В 12 лет Куркова впервые снялась в кино. Равшане досталась

роль в фильме “Долина папоротников”. На премьеру актриса пригласила

одноклассников, которые, просмотрев картину, объявили ей бойкот. С Курковой

перестали разговаривать, ребята старательно делали вид, что ее не существует.

Юной артистке пришлось перейти в другое учебное заведение.

По словам Равшаны, в подростковом возрасте она была далеко

не красавица. “Я была такая нескладеха, как “Чупа-чупс”, – поделилась актриса. У

Курковой была большая голова и тоненькое тельце. Артистка комплексовала из-за

внешности. Стесняясь тощих ног, она надевала по три пары колготок даже в

сорокоградусную жару. “Чтобы ноги казались чуть потолще”, – поведала звезда

кино.

Окончив школу Куркова улетела в Москву. Российская столица

прохладно встретила Равшану. Артистка не скрывает, что долгое время была

вынуждена буквально выживать. Чтобы заработать, девушка выгуливала чужих собак.

Артистка добавила, что в 19 лет была очень смелой. Сегодня на подобное Равшана

не решилась бы.

Популярность Равшане Курковой принес сериал “Барвиха”.

Артистка снималась в теленовелле в 29 лет.