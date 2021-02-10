Перенесенная в прошлом пневмония увеличивает риск смерти от COVID-19

10.02.2021, 12:02, Разное

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Исследователи из Медицинской школы Гарварда (Harvard Medical School) проанализировали электронные медкарты почти 17 тысяч пациентов, у которых был подтвержден COVID-9 с марта по ноябрь 2020 года. С помощью искусственного интеллекта ученые оценили значимость различных факторов, потенциально влияющих на тяжесть течения и риск смерти.

Исследователи выделили 46 клинических состояний, которые повышают вероятность смерти при COVID-19. Ключевым фактором риска ожидаемо оказался возраст — чем старше пациент, тем выше его шансы умереть от COVID-19. Гораздо более неожиданным оказался второй по значимости предиктор летального исхода у пациентов всех возрастов — перенесенная в прошлом пневмония.

«Пневмония в анамнезе, которую редко обозначают в типичных эпидемиологических исследованиях, была одним из наиболее важных факторов риска для прогнозирования смертности от COVID-19», – написали ученые.

Это не значит, что каждый пациент, который перенес единичный случай пневмонии, обязательно подвергается риску тяжелых осложнений и смерти, подчеркнули авторы исследования. Возможно, пневмония в анамнезе пациентов была связана с другими хроническими заболеваниями легких. В будущих исследованиях необходимо изучить корреляцию между этим диагнозом в прошлом и осложнениями при COVID-19, считают ученые.

Авторы исследования также выяснили, что у пациентов 45-65 лет главными прогностическими факторами смертности является диабет и онкологические заболевание, а именно рак груди и простаты. В возрасте от 65 до 85 лет риск летального исхода значительно повышают хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), рак легких и продолжительное курение. Независимо от возраста пациента риск летального исхода увеличивают хронические заболевания почек, сердечная недостаточность, аневризму брюшной аорты и гипертензию.