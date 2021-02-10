Мнение: Письмо: “Можно быть ждуном”

10.02.2021, 11:50, Разное

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Многие думают, что корона Спасателя связана с определенным типом характера, опекающим.

Никак не связана.

Корона Спасателя появляется, когда вам не хочется видеть свой минус в дисбалансе и вы начинаете придумывать, что на вас обижены или по жизни ранимы.

Как только появляются колпачки на человеке, как он робеет, не смеет, обижается, ревнует, комплексует, боится и так далее, на вас вырастает корона Спасателя.

Любая корона Сокровища превращается в Спасателя, когда значимость человека вырастает, а ваша значимость остается маленькой.

И большинство спасателей волнует только один вопрос, а как отличить иллюзии под этой короной от действительной обиды человека при своей высокой значимости.

Отличить со стороны просто, а в короне изнутри очень трудно, в большой – вообще невозможно. Потому что в короне ваша значимость автоматически завышается в два или больше раз. И контекст вы представляете себе совсем другой.

Единственный выход – научиться смотреть на свою ситуацию со стороны. Это и будет – без короны. Научитесь смотреть на свою ситуацию так, будто это ситуация вашей подруги. Но не той подруги, которую вы любите и опекаете, а той, которая вас немного раздражает своим вечным бахвальством. Представили такую?

Мужчины друга должны представлять. Подобного, в короне. И оценивать ситуацию со стороны, обращая внимание на факты.

Давайте пока с письмом это сделать попробуем. Хотя чужое письмо – это совсем не то же самое, что собственная история.

simarisi

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Надеюсь мое письмо покажется интересным и попадет на разбор.

Мне 35 лет, сейчас в разводе, есть ребенок от первого брака. Отношения с бывшим супругом хорошие. Внешность средняя, стройная, стараюсь хорошо выглядеть. Не так давно переехала в другой город, было хорошее предложение по работе. Семью планировала перевезти позже. Работу свою очень люблю, помимо основной есть еще проекты с другими заказчиками.

В одном из проектов познакомилась с мужчиной – М. Я его консультировала по работе. Мне он понравился сразу, но виду не подала. Потом еще одна консультация, после нее пригласил на кофе. Заметила уже не только профессиональный интерес с его стороны.

М чуть старше меня. Его ОЗ, значительно выше моей, во всяком случае экономика точно, владеет несколькими бизнесами, дорогие хобби, машина. После кофе пригласил на ужин.

Меня смущала разница ОЗ, но я приняла приглашение. Думала – почему бы и нет, пусть разовая история, но интересно проведу время с интересным человеком. В процессе общения, он понравился еще больше. Видела, что не хотел расставаться пригласил к себе, да и мой интерес заметил я думаю. Я отказалась.

Так как я живу на два города сейчас, мы продолжили общаться в чате. Потом были еще встречи, отношения развивались, мы узнавали друг друга. Была близость, он просил оставаться у него, я не всегда могла себе это позволить. Он очень умный, внимательный, с отличным чувством юмора, постоянно развивается, интересный. В разводе, есть ребенок от первого брака, он замечательный отец. Постепенно, я поняла что влюбилась.

(Обратите внимание, она описывает его сверху. Так можно было бы описывать кого-то с ОЗ меньше. Но для женщин это настолько привычно, что автор наверняка уверена, что описывает мужчину очень уважительно. В жизни она еще более сверху на него смотрит. В таком вот взгляде многие женщины видят чувство собственного достоинства. На самом деле это корона Сокровища, которая снижает СЗ по мере общения, не дает ей расти, и она же растит СЗ партнера для обладателя короны. Объясните подробней, как происходит то и другое. И еще опишите, где видно, что автор смотрит на мужчину сверху)

М сразу предупредил, у него непростые отношения с бывшей супругой.

Я спросила: – Что это означает?

Он ответил: – Мы сможем не во всех местах находится вместе, общие, с бывшей, друзья не будут о тебе знать.

В общем обозначил формат.

Мне это не понравилось, как реагировать я не знала, неожиданно было.

Я постаралась его понять и сказала: – хорошо.

(Вот здесь корона Сокровища превращается в Спасательницу. Мужчина обозначает формат, поскольку автор явно дает понять, что воспринимает формат иначе. Вот она как Сокровище ему сверху дает понять, что согласна быть его девушкой и даже невестой. А он ее просит локти убрать с его стола. Сокровище зависает на минуту, но тут решает “понять” и посочувствовать бедняше, у которого непростые отношения с бывшей и который пуглив, несмотря на безусловную влюбленность в автора. Не будь у нее короны мужчина вообще бы ей такого не сказал. Понятно почему? Ну и как надо было реагировать без короны на такое, если бы вдруг сказал?)

Встречаться мы продолжили. Когда ходили куда – то платил он, я несколько раз предлагала, он отказывался. Я старалась быть полезной. Он обращался ко мне за советами по работе, ценил как специалиста. Когда оставалась у него помогала в быту, хотя сложно было помочь у него все хорошо организовано. К моему приходу готовился, я так, по мелочи помогала. Отношения были очень насыщенными эмоционально или мне так казалось. Говорил, что вспомнил каково быть влюбленным и все таком духе. Просил признаться в ответных чувствах, я отвечала, что по мне и так видно.

(Вспомнить влюбленность и влюбиться – разные вещи. А просьбу сказать о любви Спасательница причисляет к его жажде близости. На самом же деле просят сказать о любви, когда кажется, что их вложения недостаточно ценят. Или когда второй кажется недостаточно чувственным, скучным)

Приезжаю на выходные, неделю – две могу вообще не приезжать, в это время общались он-лайн.

Понимала, что так себе ситуация. Мы оба взрослые люди и он-лайн явно не формат для нормальных отношений. Хотя, возможно, это только мое желание постоянных, близких отношений.

Спустя несколько месяцев я поняла, что на словах у нас взаимная любовь, а по факту ничего конкретного он не предлагает. Слова – это просто слова, какими бы они красивыми не были.

(Где она увидела красивые слова? Про то, что друзья его не должны ее видеть? А в том, как она переживает, что не может дать ему более близких отношений, тоже видна Спасательница. Он же четко сказал, что необходимо сохранять тайну и дистанцию)

У меня никогда не было отношений на расстоянии и я не знаю, что верно, а что нет. Обычно как – то понятно все развивается. Хотя, наверно это я не умею растить свою СЗ и расстояние здесь не причём.

(Она не просто Сокровище. Она претендует на то, чтобы уметь растить СЗ с мужчинами большей ОЗ)

Не так давно состоялся разговор, всю переписку я удалила. Смысл был примерно такой:

М – ты приезжаешь, но у меня много дел и мало времени.

До этого разговора я чувствовала охлаждение с его стороны, думала расстояние влияет, да и заняты, и он, и я.

После этих слов до меня наконец дошло, СЗ моя ниже и наверно он чувствует себя должным или я что – то тяну. В общем очень неприятно стало.

(Неужели она раньше не понимала, насколько ее СЗ ниже, чем его? Народ, это по умолчанию так, если вы влюбились, а бешеной динамики нет. И тем более, если ОЗ второго выше. Дошло до нее, когда он уже ее послал. До этого она не понимала никаких намеков и планировала встречу так уверенно, будто он ее заждался)

Предложила, что возможно, нам будет лучше остаться друзьями и мы продолжим так же общаться.

Мы и правда могли разговаривать по 5-7 часов и как – то легко темы находились сами.

Предложение было провокацией с моей стороны.

(Не провокацией, а щипцами. Совершенно разные вещи. Провокация – это когда вы вынуждаете человека выйти из границ или сделать какой-то невыгодный ему ход. Щипцы – это когда вы вытягиваете из него то, что вам нужно. Вот она предлагала сохранить общение, которым она его сильно достала, но лишить его секса, который намного больше нужен ей, чем ему. Он это видит и ему противно)

Он ответил: – не уверен.

Я была уверена в своем к нему отношении и мне было достаточно такого ответа.

Я хочу близких с ним отношений, он со мной нет. Неприятно, бывает.

Перестала после этого разговора писать. Прошло пару дней.

Он знал когда я приеду, спросил:

-Ты приедешь ко мне?

Я переспросила: – Хочешь чтоб я приехала?

Он ответил: – жду тебя

(Она заставляет его сказать, что он хочет, позвать ее. Он же скорее разрешает, и он очень хорошо видит, что она вытягивает из него именно просьбу, хотя нуждается в нем больше. Объясните, почему несоответствие формы и содержания вызывает падение СЗ еще больше?)

У меня были его вещи, я хотела отдать и хорошо расстаться.

Приехала, мы пообщались. Дождалась его вопроса: – Что с нами происходит?

(Она не просто дождалась, она вытянула этот вопрос, кормя его кислыми щами)

Сказала, что я выбирая человека, точно знаю в каком качестве готова его видеть и раз такая ситуация, давай останемся друзьями.

Он говорил, что не понимает меня. Говорила, что не понимаю его. (не хотела понимать)

(Он никогда ей не предлагал никакого такого качества. Поэтому ее претензии только раздражают его. И она опять говорит с ним сверху, опять делает вид, что ему больше нужно. Это постоянно опускает ее СЗ все ниже)

В общем обнимал, прощался говорил, что это в последний раз, не хочу отпускать и тд.

Я молчала, добавить было не чего. Да разница в ОЗ, да, можно быть ждуном или заняться своими делами, но я глупая и видимо штурман.

(Здесь она признает, что пыталась выбить из него динамику, потому что не хотелось быть ждуном)

Решение я приняла. Да и он не сказал по факту, что уверен в своем желании быть со мной. (понимаю, вытягивала признание)

(А здесь она делает вид, что без ее вытягивания он мог бы сказать. Хотя наоборот, он даже на щипцы раскаленные не выдавил ни слова. То есть она даже свои щипцы кладет в шкатулку. Заметили как?)

После этого он пару раз писал. Не отвечала или отправляла смайл, хотела прекратить общение. Общение прекратилось.

Возможно, правильнее было не провоцировать, не тянуть, подождать естественного хода событий, скоромнее быть.

Но я сделала то, что сделала.

История эта закончилась меньше месяца назад, я еще испытываю чувства к М.

(Это теперь надолго. Все ее заходы сверху не дадут его фигуре уменьшиться. Понятно почему? Скорее всего она еще будет его атаковать)

Уважаемая Эволюция, я наверно рапан, но я хочу снять корону, понять свои ошибки и иметь возможность действовать по другому.

Спасибо за возможность и Ваш бесценный труд!